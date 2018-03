Premier moment zen avec Véro

« L'an passé, il y avait un stress très présent. On le sentait bien que les gens nous disaient : "Voyons, ce n'est pas clair, votre affaire." Dans tout ça, j'essayais d'être une bonne mère pour mes enfants à Noël, je faisais la tournée avec Les Morissette et j'allais être en direct le 11 janvier », se souvient celle qui s'est rebaptisée « la survivante du studio 42 ».

Les images de 1res fois qui ont été montrées hier midi aux journalistes annoncent une émission émouvante, festive et remplie de surprises. Pas de malaises en perspective : Véro reste dans le plaisir et les moments de bonheur. Bonne décision.

L'animatrice recevra toutes les semaines deux invités, qui placoteront de leurs premières fois, comme le nom de l'émission l'indique, eh oui. Premier party de sous-sol, premier concert rock, première danse collée, premier mariage : ce concept québécois du producteur Pierre-Louis Laberge ratisse large. Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-Yves Lord ont été jumelés pour une émission, tandis que Julie Perreault partagera son sofa avec Rémi-Pierre Paquin.

Dans l'émission qui a servi de pilote, Véro et son équipe ont recréé, en studio, le mariage de Sonia Vachon pour lui permettre de prendre en photo le fameux « coupage de son gâteau de noces », qu'elle n'a jamais pu immortaliser sur pellicule.

L'émission va donc au-delà des anecdotes et sera pimentée d'« éléments wow » qui surprendront les convives. Faites ici entrer des amis perdus de vue ou d'anciens camarades du primaire.

Autre exemple ? Rémi-Pierre Paquin a toujours rêvé de chanter au Centre Bell. Comme il y a une première fois à tout, il s'exécutera sur Journée d'Amérique de Richard Séguin pendant un spectacle de Gregory Charles et Marc Hervieux.

Cet automne, La vraie nature de Jean-Philippe Dion à TVA a consacré tout un bloc aux premières fois de ses participants. Selon Véro, La vraie nature a plus insisté « sur les épreuves vécues, les enfances difficiles ». « Nous, on est plus dans le fun », constate-t-elle.

Accompagnée d'un band en studio, Véronique Cloutier démarrera toujours son émission en ouvrant un gros coffre contenant des objets reliés aux premières fois de ses invités.

On se rejasera de tout ça après les Fêtes. J'aurai alors vu des épisodes complets de ce projet qui semble coller davantage à la Véro que le public aime.

QUATRE FILLES, PLUSIEURS BLAGUES

Autre nouveauté dans la grille hivernale de la SRC : l'émission à sketchs Les magnifiques, qui dérive du concept allemand Ladykracher et qui met en vedette Marie-Hélène Thibault, Geneviève Schmidt, Léane Labrèche-Dor et Julie Ringuette. Martin Vachon, Frédéric Pierre et Dominic Paquet se greffent à ce quatuor féminin dans de courtes vignettes autant absurdes et loufoques que burlesques.

Première constatation, après le visionnement des trois premiers épisodes de 30 minutes : Geneviève Schmidt (Jessica dans Unité 9) vole la vedette à chacune de ses apparitions. Elle a un sens du comique incroyable.

Seconde observation : Les magnifiques est meilleure que Complexe G à TVA, qui exploitait un humour décalé similaire. Par contre, les quatre filles des Magnifiques ne campent pas un seul personnage et s'échangent les rôles de mauvaise mère, de meilleure amie peu gentille ou d'esthéticienne pas vite sur ses patins.

Scènes de ménage, vie de bureau ou souper de filles : Les magnifiques se sert de situations du quotidien pour nous amener vers un punch inattendu. Une fois sur deux, ça marche. On rit de bon coeur. L'autre moitié du temps, on voit venir le gag longtemps d'avance.

Les magnifiques entrera dans vos salons le vendredi 12 janvier à 21 h 30. Pour le jeu inspiré des quatre comédiennes, ça vaut la peine d'y jeter un oeil.