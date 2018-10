Marc-André Lussier, le top des top

Ce livre rassemble 35 ans de listes de films, alors on doit te demander si tu es toi-même un adepte des listes?

Il faut croire que oui. Je les consulte peut-être moins maintenant, parce qu'il y en a tellement, mais pendant longtemps, à chaque fin d'année, j'allais acheter mes revues de cinéma préférées et je regardais les listes de tout le monde, parce que c'est un exercice auquel je me suis en plus prêté sans jamais sauter une année.

Ce qui est intéressant dans ton livre, c'est qu'il y a toujours un bon équilibre entre le cinéma d'auteur et le cinéma populaire.

Oui, et ç'a toujours été mon approche. Je n'ai jamais fait partie de chapelles ni des critiques purs et durs comme on peut en trouver dans certaines publications que je ne nommerai pas... Quand les gens disent beaucoup de mal du cinéma d'auteur, j'ai tendance à le défendre, et quand les gens disent beaucoup de mal du cinéma populaire, j'ai tendance à le défendre aussi.

On redécouvre ton affection pour le cinéma français, qui est de plus en plus mal distribué au Québec. Jusque dans les années 90, on regardait beaucoup plus de cinéma français qu'aujourd'hui, non?

À l'époque, on avait accès pratiquement à la totalité du cinéma français. Mais la France produit beaucoup plus de films qu'auparavant, aussi, presque 250 longs métrages par année, ce ne serait pas possible de tous les voir. Mais, effectivement, je fais partie d'une génération pour qui la culture française voulait encore dire quelque chose. J'ai été nourri au cinéma français pendant ma jeunesse et ça m'est resté.

Il y a beaucoup d'anecdotes dans tes portraits. Quelle est ta préférée?

Il y a déjà plusieurs années, j'ai rencontré Monica Bellucci en entrevue individuelle à New York lors d'un junket pour un film américain. On a fait l'entrevue en français. L'armée de relationnistes qui assistait à la scène se demandait bien ce qui se passait et ce qu'on était en train de se raconter. D'autant que, parfois, on riait. Et puis, oui, il me semble qu'on a un petit peu ri d'eux autres en constatant à quel point ces gens-là se prennent au sérieux...

Qu'est-ce qui te fait garder la flamme?

Les bons films. À un moment donné, tu regardes des films et tu es moins enthousiaste, tu commences à te demander si c'est toi, si tu deviens blasé, et puis un film comme Call Me By Your Name arrive et te chavire complètement.

Deux choses se démarquent dans ton livre: la multiplication des plateformes de diffusion et la percée des réalisateurs québécois aux États-Unis.

C'est vrai, et sur le plan international aussi. On peut mettre Xavier Dolan là-dedans. Il n'a pas encore percé aux États-Unis auprès du public, mais en France, c'est une vraie rock star qui attire les gens dans les salles. On est rendu avec des cinéastes québécois qui travaillent dans les plus hautes sphères de l'industrie. Denis Villeneuve est l'exemple le plus criant, il fait partie des réalisateurs de catégorie A à Hollywood, mais il y a aussi Jean-Marc Vallée. Son plus récent film destiné au cinéma, Demolition, n'a pas été un grand succès, mais il s'est refait complètement et est revenu à l'avant-scène rapidement avec des séries comme Big Little Lies et Sharp Objects maintenant. C'est un autre élément, ça, la télé et le cinéma sont devenus des vases communicants maintenant.