Bradley Cooper et Lady Gaga: le match des étoiles

Bradley Cooper et Lady Gaga dans A Star Is Born.

Un rêve d'enfance

Lady Gaga, pour sa part, était humble et remplie de gratitude, trop heureuse d'avoir pu réaliser un rêve d'enfance.

«J'ai déjà été une jeune fille à New York qui voulait réussir comme actrice. Voyant que je n'y parviendrais pas, j'ai décidé de m'orienter vers la musique, donc c'était un peu surréaliste de me retrouver au premier jour de tournage à jouer ce dont j'avais rêvé et de le faire sans accessoires, sans maquillage et avec ma couleur naturelle de cheveux.»

Cette première journée a été, pour Gaga, riche en émotions et en leçons. «D'abord, M. Eastwood est passé sur le plateau et ç'a un honneur de le rencontrer. Et puis, ce jour-là, Bradley m'a enseigné quelque chose que je n'oublierai jamais. Ça s'est passé pendant la scène dans le restaurant mexicain. Je savais mes répliques par coeur, mais Bradley a improvisé une réplique, qui m'a complètement prise au dépourvu. Je ne savais pas quoi faire. Au lieu de me laisser aller et d'improviser avec lui, je me suis mise à répéter la même réplique, encore et encore. On a tout arrêté. Il m'a demandé si je voulais pleurer un bon coup. J'ai pleuré, et après, j'ai balancé mes répliques par la fenêtre pour m'abandonner au moment que j'étais en train à la fois de jouer et de vivre.»

Parce qu'il est avant tout un acteur, Bradley Cooper a porté une attention toute particulière à la direction de ses acteurs, mais aussi au temps qui leur serait dévolu à l'écran. «C'est Anthony Hopkins qui disait que même si un acteur n'a qu'une réplique dans un film, au moment de cette réplique, il est la star du film. Ça m'a guidé quand je tournais, mais aussi quand je coscénarisais [avec Eric Roth et Will Fetters]. Je voulais que chaque personnage secondaire, que ce soit celui de Sam Elliott [frère et gérant de Jack], de Dave Chappelle, d'Andrew Dice Clay ou d'Anthony Ramos, je voulais qu'ils aient chacun leur moment, un moment dont on se souviendrait.»

Puis, coulant son regard vers sa partenaire de jeu à sa gauche, Bradley Cooper a ajouté: «Évidemment, sans elle, il n'y a pas de film.»

Autre tempérament

Lady Gaga a souri, touchée par la remarque. Elle a ensuite raconté qu'elle avait fait appel à sa propre expérience au début de sa carrière pour nourrir le personnage d'Ally. «Moi aussi, quand j'ai commencé, un producteur de disques m'a demandé de me faire refaire le nez avant de tourner mon premier vidéoclip. J'ai refusé. Après, ils ont voulu donner mes chansons à d'autres chanteuses, mais je ne me suis pas laissé faire. C'est la grande différence entre Ally et moi. Ally est dans le renoncement. Elle ne croit pas en elle. Elle ne se trouve pas belle. Elle veut s'occuper de son père, bien faire son job chez le traiteur où elle travaille et continuer d'avoir une belle relation d'amitié avec Ramon [Anthony Ramos].»

Jusqu'à sa rencontre avec Jackson Maine, Ally se contente de peu. Ce ne fut jamais le cas pour Lady Gaga. «À 19 ans, j'ai annoncé à mes parents que j'abandonnais l'école [elle étudiait à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York] et j'ai traîné mon piano partout en ville, frappé à toutes les portes, j'ai menti, fait semblant d'être mon propre agent, n'importe quoi pour pouvoir monter sur scène et chanter mes chansons.»

On ne saura jamais ce qu'aurait été le A Star Is Born de Clint Eastwood avec Beyoncé dans le rôle d'Ally, mais dès le 5 octobre, des milliers de spectateurs vont découvrir le A Star Is Born d'un brillant acteur et d'une chanteuse qui ne laisse pas sa place. Les paris sont ouverts.

________________________________________________

A Star Is Born prend l'affiche le 5 octobre.