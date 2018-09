Empire Records: trois choses à savoir sur le film culte

Un réalisateur de... Shawinigan

On doit à Allan Moyle deux classiques hollywoodiens des années 90 qualifiés en anglais de films coming of age - que l'on pourrait traduire par «passage à l'âge adulte» - où la musique joue un rôle central. Moyle a réalisé Pump Up the Volume, sorti en 1990, qui mettait en vedette le ténébreux Christian Slater. Cinq ans plus tard, il a tourné Empire Records, qui a fait connaître Liv Tyler et Renée Zellweger. Le film racontait les tribulations d'une bande de jeunes qui travaillent chez un disquaire indépendant menacé d'être racheté par un géant.

Or, saviez-vous qu'Allan Moyle est né à Shawinigan? «C'est un secret! lance-t-il. J'ai grandi dans le cadre normal d'une petite ville. Mes parents étaient à moitié américains. Tous les étés, j'allais faire des camps de théâtre dans l'État du New Hampshire.»

Plus tard, il a vite abandonné des études en théâtre à l'Université McGill pour passer du temps à New York avant de revenir à Montréal. Moyle a notamment coscénarisé les docufictions Montreal Main et The Rubber Gun. «Une période fantastique! relate-t-il. C'étaient des films à très petit budget faits avec nos amis grâce auxquels nous avons voyagé dans des festivals de films partout dans le monde.»