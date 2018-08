Xiaodan He et Un printemps d'ailleurs: la réponse est dans la fuite

Pourquoi ce choix intéressant d'un couple de la diversité?

Fang a vécu dans deux mondes différents et cela rend l'histoire beaucoup plus forte. Son personnage est déjà influencé par les deux mondes. Elle se considère aussi comme une Québécoise. Cela n'aurait pas été le cas si j'avais créé un couple de Chinois. Cette combinaison d'un couple sino-québécois est très intéressante. Le fait aussi qu'une fois arrivée en Chine, on considère Fang un peu comme une étrangère ajoute à l'aspect inusité de son histoire.

En quoi la comédienne montréalaise Wen-si Yan sert-elle bien le personnage de Fang?

C'est une grande chance d'avoir trouvé cette actrice de 32 ans qui a immigré à Montréal à 11 ans. Au départ, j'avais choisi une actrice en Chine, mais deux mois avant le tournage, elle s'est désistée. Connaissant presque toutes les comédiennes chinoises à Montréal, je doutais d'en trouver une pour interpréter Fang. Wen-si, qui est davantage une danseuse et une pianiste, s'est présentée en audition.

Et ç'a été un miracle! Elle est très naturelle, possède une grande mélancolie devant la caméra, ce qui correspond au personnage. Elle est sensible, très généreuse et dotée d'une grande élégance.

________________________________________________

Un printemps d'ailleurs est à l'affiche.