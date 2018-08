Suzanne Clément entre deux amours

«J'ai ressenti cette pulsion quand j'ai franchi la quarantaine, explique-t-elle. C'est comme un truc qui jaillit en soi, qui fait en sorte qu'on va là où on a envie d'aller. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai aussi déjà accompagné des proches dans ce genre de moment. Tu sors de l'hôpital, tu montes dans ta voiture et tu as juste envie de crier, comme si tu ressentais alors la vie en toi comme jamais. C'est cet appétit de la vie que Marie veut léguer à son fils.»

Au départ, les coréalisateurs souhaitaient intégrer une souche plus québécoise au personnage, mais, mis à part une référence, Marie s'exprime avec un accent bien français.

«J'étais plus réticente parce qu'on pouvait alors tomber facilement dans le cliché. Il a même été question de sirop d'érable à un moment donné. Je leur ai dit: "Non, quand même, pas ça." Et on en a ri. Avec toute la délicatesse dont ils font preuve dans leur film, il me semble que ça aurait juré sur le reste. Ils sont vraiment adorables, tous les deux!»

Un chemin différent

Suzanne Clément hérite souvent de rôles de femmes plus excentriques, qui tracent un chemin différent de celui que la société attend parfois. Cet aspect de sa personnalité d'actrice inspire visiblement les cinéastes.

«Je dois avoir un côté moins conventionnel dans ma façon de vivre aussi, encore davantage aujourd'hui, je dirais. Souvent dans ma vie, je n'ai eu qu'un espace dans un entrepôt à Montréal. Et ça m'excitait. À mes yeux, ce lieu où tu ne fais que déposer des choses symbolise la liberté et notre rapport aux objets. Ce sont ceux auxquels on se raccroche quand on décide d'aller voir ailleurs. On sous-estime le choc culturel entre la France et le Québec parce qu'on partage la même langue, mais il est bien présent. Mais même si c'est compliqué parfois, j'adore être là. J'ai vraiment deux amours maintenant!»

____________________________________________

Le rire de ma mère est à l'affiche.