Elles font le cinéma français

Sara Forestier, actrice et cinéaste (Suzanne, M)

Avez-vous l'impression que les femmes sont au coeur du renouveau du cinéma français?

Nous n'en sommes peut-être pas encore là, mais j'ai l'impression qu'on avance. En revanche, j'ai aussi le sentiment que nous sommes un peu en retard quant à la prise de parole des femmes, surtout dans les médias. C'est très étrange. Je ne sais pas pourquoi les Françaises semblent avoir peur de s'afficher féministes dans l'espace public. En tant qu'actrices, nous sommes cependant très bien servies en France et nous avons accès à des rôles très complexes. Cette dichotomie indique peut-être que nous tenons trop de choses pour acquises dans le milieu du cinéma. C'est peut-être aussi parce qu'on se sent moins opprimées qu'ailleurs. Cela dit, la société française en général est encore teintée de machisme. Ça, c'est indéniable.

Anne Fontaine, réalisatrice (Les innocentes, Marvin ou la belle éducation)

Les réalisatrices étant maintenant plus nombreuses, comment voyez-vous cette avancée?

Quand j'ai commencé, il y a maintenant 15 ans, un certain mouvement s'est installé, dont j'ai fait partie avec des réalisatrices comme Noémie Lvovsky, Catherine Corsini, d'autres aussi. Je ne me suis jamais sentie isolée. Aujourd'hui, on compte de plus en plus de réalisatrices et cela me ravit. À moins que je ne me trompe, cette situation reste exceptionnellement française, étonnamment. Nous avons la chance d'avoir un cinéma bien soutenu par l'État. Je n'ai en tout cas jamais souffert de la stigmatisation des films de femmes et je n'ai jamais senti de condescendance non plus. En même temps, la situation reste un peu ambiguë, car on trouve quand même partout un fond de misogynie. On ne compte pas beaucoup de femmes techniciennes non plus!