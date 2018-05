Chloé Zhao et Brady Jandreau: même les cowboys ont les bleus...

Qu'ont en commun une Chinoise née à Pékin qui a abandonné les sciences politiques pour le cinéma et un cowboy amateur de rodéo du Dakota du Sud? En apparence rien. En réalité, comme nous le montre le magnifique film The Rider, gagnant du prix Art Cinéma de la Quinzaine de Cannes et du Grand Prix du Festival de Deauville, la réalisatrice Chloé Zhao et le sujet de son docufiction, Brady Jandreau, ont plus de choses en commun qu'on le pense, en commençant par une même quête identitaire.

Chez Chloé Zhao, 35 ans, cette quête identitaire s'est manifestée lorsque son départ de Pékin pour Londres, puis pour New York, l'a obligée à se redéfinir. Chez Brady Jandreau, un authentique cowboy dans la vingtaine, moitié Sioux Lakota et moitié Canadien français, le questionnement sur son identité est survenu à la suite d'un grave accident de rodéo, au cours duquel un cheval l'a piétiné et a pratiquement réduit son crâne en bouillie.

Or, jusqu'à l'accident, Brady ne vivait que pour le rodéo et ne se définissait que par celui-ci. Du jour au lendemain, il a été obligé de renoncer à sa raison d'être, à son gagne-pain et à un certain rêve. C'est tout cela que documente The Rider, tourné comme une pure fiction même si tous les protagonistes jouent leur propre rôle et le jouent avec la maîtrise de vrais acteurs. Comment la réalisatrice a-t-elle réussi ce tour de force?

«Pour arriver à ce résultat, je crois qu'il faut bien connaître les gens. Or, moi, ça faisait deux ans que je fréquentais Brady et ses amis. La confiance s'était installée entre nous», m'a répondu Chloé Zhao à Toronto en septembre dernier.

Ce sont des études en politique et sur les questions raciales aux États-Unis qui ont conduit la réalisatrice de 35 ans dans les réserves du Dakota du Sud. Elle y a tourné un premier film (Songs My Brother Taught Me), produit par l'acteur Forest Whitaker.

«J'avais envie d'explorer ceux qu'on appelle les Indian cowboys et qui, malgré l'apparente contradiction, sont une réalité.»

«En dépit d'un très lourd et violent passé, les cowboys et les Indiens ont trouvé non seulement une façon de coexister, mais de se métisser et d'intégrer leurs cultures respectives. C'est une leçon pour nous tous.»

Après son premier film, la réalisatrice a voulu poursuivre son exploration des réserves indiennes. «Je me suis mise à chercher un autre sujet de film. J'écrivais, mais ça ne menait à rien. J'ai failli tout abandonner. Puis l'accident de Brady est arrivé en avril 2016. Il a failli mourir, mais quand j'ai vu qu'à peine six semaines après, il était remonté à cheval, je me suis dit que je tenais le sujet de mon film. Le tournage a débuté quatre mois plus tard.»