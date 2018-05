Le redoutable de Michel Hazanavicius: Jean-Luc en mai

En s'inspirant du livre d'Anne Wiazemsky, compagne de Jean-Luc Godard au moment du tournage de La Chinoise et des événements de mai 1968, le réalisateur de The Artist évoque une époque charnière dans la vie d'un cinéaste dont les films se radicaliseront alors davantage. Le redoutable met en vedette Louis Garrel, Stacy Martin et Bérénice Bejo. Entrevue avec Michel Hazanavicius.

Vous avez souvent déclaré que Le redoutable n'était pas un film sur Godard, mais Louis Garrel, qui l'incarne dans votre long métrage, est quand même de tous les plans ou presque...

Bien sûr, il est là. Mais à travers ce personnage, plein de thèmes peuvent être explorés. Je trouvais l'exercice amusant, d'autant que le livre d'Anne Wiazemsky permettait cette ouverture. On évoque la radicalisation politique, le dogmatisme intellectuel, le paradoxe des révolutionnaires qui ont quand même mené un mode de vie bourgeois. L'amour aussi. Godard est un personnage qui pense différemment des autres et se trouve toujours en décalage - et en conflit - avec son environnement.

Quel est votre rapport avec le cinéma de Godard?

Il est très compliqué d'avoir un rapport simple avec les films de Godard. En tant que spectateur, on fait parfois l'erreur de l'inscrire dans le champ du cinéma normal. Or, cela n'est pas le cas. Qu'il dise lui-même, en tant que créateur, qu'il fait du cinéma, c'est très bien, c'est intéressant, et ça évoque tout l'intérêt de sa démarche, qui vise à décaler le langage du cinéma. Mais à mon sens, son approche relève davantage de l'art contemporain. Et puis, je souhaitais m'amuser aussi un peu de cette révérence dont il fait l'objet, parfois par des critiques qui, au nom de l'amour du cinéma, aiment très peu de films. Ils en deviennent plus cinéphobes que cinéphiles, à vrai dire!

Le Godard que vous présentez dans votre film n'est pas particulièrement sympathique...

Mais il ne cherche jamais à l'être dans la vie non plus! Ça aurait été le trahir que d'en faire un mec sympa. Dans sa forme, le film constitue quand même un hommage constant au cinéma. J'aime l'esthétique de cette époque, un peu prédominante, née des contraintes, moins uniforme qu'aujourd'hui. Et puis, le cinéma était alors au coeur des débats sociaux. Chaque représentation était un événement. Aujourd'hui, la profusion a fait que le côté sacré d'une séance est disparu.