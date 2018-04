Des héros Marvel à la douzaine dans Avengers: Infinity War

Avengers: Infinity War, le dernier Disney-Marvel sort vendredi aux États-Unis et au Canada, dix ans après la sortie d'Iron Man, premier opus de l'univers cinématique Marvel (UCM)

Le blockbuster - 19e film de l'UCM - devrait être l'un des cartons de l'année, servi par une distribution cinq étoiles.

Robert Downey Jr. va de nouveau revêtir le costume rouge et jaune d'Iron Man, Benedict Cumberbatch reprend le rôle de Doctor Strange, Scarlett Johansson celui de la Veuve noire et l'Australien Chris Hemsworth celui de Thor.

Ce n'est pas fini: Black Panther - qui vient d'avoir droit à son film titre, un succès mondial - Captain America, Hulk, Spider-Man, et les Gardiens de la Galaxie seront aussi de la partie.

Leur mission? Empêcher la maléfique créature violette Thanos (Josh Brolin) de détruire l'univers.

«Nous avons passé des mois à discuter d'où on peut emmener chaque personnage, comment les insérer dans l'intrigue», a expliqué aux journalistes Anthony Russo, coréalisateur avec son frère Joe.

Des attentes élevées

«Chacun de ces personnages (...) a suivi sa trajectoire personnelle à travers l'univers cinématographique Marvel avant d'en arriver là», ajoute-t-il lors d'une journée presse, à propos du troisième et avant-dernier épisode de la sage Avengers.

Les attentes au box-office sont élevées après le succès colossal de Black Panther, qui a généré plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde et a brisé le record historique de recettes nord-américaines que détenait jusqu'alors Titanic, amassant plus de 680 millions de dollars aux États-Unis et Canada.

Certains experts projettent un lancement à plus de 235 millions de dollars d'après la revue spécialisée Variety, ce qui talonnerait le record de 248 millions de Star Wars: Le réveil de la Force (2015).

«C'était super de partir de ce que nous avions fait dans Black Panther et d'en amener une partie dans Avengers», a remarqué Chadwick Boseman, qui incarne le roi de Wakanda.

L'inspiration vient bien entendu des BD qui ont donné naissance à cette galerie de personnages fantastiques.

Infinity War est tiré de la série Le gant de l'infini qui date du début des années 1990.

Héros en pyjama?

Ces BD sont «notre étoile du Nord», a fait valoir Kevin Feige, le président de Marvel Studios, filiale de Disney.

Dans la bande-annonce, Gamora (Zoe Saldana) - la fille de Thanos - explique que la vile créature pense que si elle annihile la moitié de l'Univers, elle pourra sauver l'autre.

Pour mettre son plan néfaste à exécution il a besoin des Pierres de l'infini, et les super-héros se donnent donc pour mission de l'empêcher de se les procurer.

Le nouvel Avengers, qui a coûté la bagatelle de 300 millions de dollars, d'après les médias spécialisés, ne lésine pas sur les effets spéciaux dernier cri.

Et la légende Marvel Stan Lee - cocréator de nombreux héros de la galaxie Marvel y compris Spider-Man, Hulk et Black Panther, et qui fait face à des accusations de harcèlement sexuel tout juste révélées - fait une brève apparition.

Tom Holland, le jeune acteur britannique et dernier en date à enfiler la combinaison de Spider-Man, a dit que sa seule déception avait été de ne pas pouvoir porter l'armure «Iron Spider» (araignée de fer), qui a été importée numériquement dans le film.

«Elle est trop incroyable pour exister en vrai», a-t-il plaisanté.

«Alors j'ai rejoint le merveilleux Mark Ruffalo (...) et tous ces dieux en portant un pyjama», a-t-il plaisanté.