Indian Horse: devoir de mémoire

Pour son deuxième long métrage, le réalisateur Stephen Campanelli s'est attaqué à un sujet aussi immense que le Canada, les pensionnats autochtones. Indian Horse a été tourné, cependant, dans le plus grand respect des Premières Nations.

Même s'il s'est gelé les oreilles en tournant Indian Horse dans le nord de l'Ontario, le cinéaste Stephen Campanelli n'a pas froid aux yeux. L'Italo-Montréalais de naissance s'est attaqué au grand roman anishinaabe de Richard Wagamese, mort il y a un an, dans le but de traiter d'un sujet délicat, les pensionnats autochtones.

«Richard a choisi lui-même le scénariste, Dennis Foon, et il m'a donné sa bénédiction pour réaliser le film, dit-il. Quand j'ai lu son très beau livre, je voyais le film dans ma tête. On avait la même vision pour la réalisation. Il a collaboré à l'écriture et acceptait le fait que nous n'étions pas autochtones.»

Stephen Campanelli, qui vit maintenant à Vancouver, avait commencé à travailler sur ce film, qui a remporté cinq prix dans des festivals au pays, avant même que le mot «appropriation culturelle» n'apparaisse dans l'actualité.

«J'étais très sensible au fait qu'un groupe de Blancs allait raconter une histoire autochtone. Durant tout le processus, nous nous sommes entourés de membres des Premières Nations, d'une productrice à des consultants en passant par les anciens qui ont présidé des cérémonies avant chaque jour de tournage.»

«Pour moi, le compliment le plus important est venu des spectateurs autochtones qui m'ont dit avoir beaucoup aimé le film.»

Hockey

Racontant le parcours d'un jeune autochtone ontarien volé à sa famille, mais qui se découvre une passion pour le hockey dans un pensionnat, Indian Horse met en vedette une pléthore d'acteurs autochtones en provenance du Canada et des États-Unis.

«On a fait beaucoup d'auditions pour trouver l'interprète du rôle principal enfant, Saul. Il s'appelle Sladen Peltier et il ne connaissait rien à l'interprétation, mais il savait très bien jouer au hockey. On l'a découvert dans un tournoi à Toronto. Il est excellent. En Saul adolescent, Forrest Goodluck est très bon aussi. Il vient du Nouveau-Mexique.»