Anne Fontaine: d'Eddy Bellegueule à Marvin

Réglons d'abord une chose. Votre film est une adaptation d'Eddy Bellegueule ou pas?

À titre personnel, Édouard Louis, l'auteur, est d'abord venu me proposer d'adapter son livre, que je n'avais pas encore lu. Ce récit m'a beaucoup impressionnée à la lecture, mais je me voyais mal en tirer un long métrage, car l'histoire s'arrête alors que le personnage a 12 ans. Dans un film, j'ai envie de voir comment ce personnage va s'émanciper. L'écrivain n'a pas vraiment besoin de l'expliquer puisque son récit est autobiographique et que son lecteur connaît forcément son destin. Au cinéma, il me paraissait essentiel d'inclure ce passage à l'âge adulte. Pierre Trividic et moi avons alors écrit un scénario en fusionnant l'origine du livre et mon propre sentiment. À l'arrivée, il y a au moins 60 % du film qui ne provient pas du bouquin. Quand il a lu le scénario, Édouard a pris la décision de dire que ce n'était pas une adaptation, mais il nous a quand même vendu les droits. On s'est mis d'accord et je suis partie faire mon film. Ce fut une aventure un peu particulière, mais ça s'est passé comme ça.

Diriez-vous que l'éclectisme est l'une des caractéristiques de votre cinéma? De Nettoyage à sec aux Innocentes, en passant par Coco avant Chanel et Perfect Mothers, on sent chez vous un désir d'explorer des univers très différents d'un film à l'autre.

Oui, mais en même temps, il y a des thèmes qui se recoupent, peu importe le cadre dans lequel ils sont traités. Mes films parlent souvent d'ambiguïté sexuelle et mettent en scène des personnages qui sortent de leur milieu. J'ai du mal à m'intéresser à un thème si je n'y trouve pas un lien personnel. Il y a autant de moi dans Les innocentes que dans Marvin. Le style est différent, bien sûr, mais ce qui m'intéresse, en fait, est de parler de la condition humaine, sans jugement moral. Marvin est dans une voie sans issue en apparence, exilé dans sa propre famille, mais il trouvera le moyen de sortir du tunnel. La construction du récit est exactement la même que celle des Innocentes. Je suis un caméléon, je m'adapte en fonction du sujet.