Yvan Attal et Le brio: «C'est un film bavard et je le revendique!»

«On a le sentiment que les rapports entre les gens se durcissent et se radicalisent, observe-t-il. Mais au-delà de ça, j'ai aussi l'impression que les individus se replient sur eux-mêmes. Les communautés aussi. On s'ouvre moins aux autres. Comment en sommes-nous arrivés là?»

«C'est comme si en France, présentement, on avait le réflexe de prendre la main d'à côté plutôt que de la tendre à l'autre devant soi. Ce sont des questions importantes auxquelles il faut réfléchir.»

Le brio repose aussi beaucoup sur les dialogues. La préparation d'un concours d'art oratoire comporte d'évidence l'apprentissage de l'argumentaire, de la prise de parole, de la discussion, bref, tous des éléments peut-être un peu moins «cinématographiques» a priori. Le réalisateur de Ma femme est une actrice n'a vu aucun écueil dans cette approche.

«Le brio est un film bavard et je le revendique ! dit-il. Les films bavards n'empêchent pas la mise en scène, ni d'avoir une forme intéressante. Au cinéma en général, je trouve d'ailleurs que la forme ne s'harmonise pas très souvent avec le fond. Ça déconcentre le spectateur. Quand on entre dans une histoire, la forme doit se faire discrète, au point de ne pas se faire remarquer. Évidemment, chaque film appelle son type de mise en scène, et chaque fois, on se demande comment on va filmer, comment on va faire. Des décors s'imposent. Cet immense amphithéâtre à l'université, dans lequel le prof s'adresse à ses étudiants au micro comme s'il se donnait en spectacle, a suscité en moi des envies de mise en scène, bien sûr.»

Le récit d'abord

Yvan Attal précise avoir grandi en regardant des films où les cinéastes se concentraient sur l'histoire à raconter, d'abord et avant tout.

«Leur cinéma était entièrement au service du récit. Vous ne verrez jamais de plans hallucinants chez Francis Coppola ou Sidney Lumet, jamais d'esbroufe en tout cas.»

Il estime d'ailleurs que son propre cinéma est en train de se dépouiller de plus en plus, au gré de l'expérience et de la maturité.

«L'envie de faire du cinéma est la même qu'à mes débuts, ma motivation aussi, mais j'ai maintenant envie de raconter des histoires différentes. Tout simplement parce que le temps passe, et que ma vie d'homme évolue. Mon goût également. Forcément, beaucoup de choses changent au fil des ans. Quand on commence à réaliser des films, on veut convaincre. C'est normal. Après, on s'en fout un peu. On fait moins de "cinéma" pour accéder à plus de vérité. On est moins dans le cirque!»

___________________________________________________________________

Le brio prendra l'affiche le 23 mars.

Les frais de voyage ont été payés par Unifrance.