Les nouveaux distributeurs: expérimentés et innovants

Au cours des cinq dernières années, plusieurs maisons de distribution ont vu le jour au Québec. À leur tête, en majorité, on trouve des dirigeants d'expérience... qui veulent changer les façons de faire.

Le 18 décembre 2017, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) annonçait sa participation financière à la production de 11 longs métrages québécois, dont 7 distribués par la jeune Maison 4:3 fondée par Chantale Pagé.

Sa vie a-t-elle changé ce jour-là ?

L'intéressée éclate de rire. « Je savais avoir obtenu l'aval pour quatre projets avant d'apprendre l'ajout de trois autres. À quatre, j'étais très contente. À sept, je sautais partout. »

Avec d'autres entreprises, 4:3 (lire Quatre tiers) fait partie des nouveaux distributeurs de films fondés au cours des dernières années au Québec. Ces nouveaux acteurs indiquent avoir lancé leur boîte par souci d'apporter une pluralité des voix et par besoin de créer de nouvelles façons de faire. Et ce, même s'ils s'engagent dans une sphère où quotidien est synonyme de précarité.

« Encore aujourd'hui, il y a un joueur majeur [Films Séville] et beaucoup de petits. Je compte occuper la place entre les deux, dit Tim Ringuette, patron d'Entract Films. Je veux apporter de la diversité et une alternative. Une industrie qui compte plusieurs joueurs est une industrie en santé. »

Comme ses homologues, M. Ringuette constate que chaque film est différent et a un public différent. Face à cela, et en raison de la vague numérique, les distributeurs doivent déterminer le public cible et le rejoindre.

« Le modèle québécois de distribution est archaïque. On n'a pas d'approche personnalisée. On a un modèle qui s'applique autant au film commercial qu'au film d'auteur », déplore Jean-Christophe J. Lamontagne, cofondateur de h264, entreprise vouée aux courts métrages.

Chantale Pagé affirme qu'il faut réfléchir à ce qui « est le mieux » pour un film. « Chaque film est différent alors chaque film a un "mieux" différent. »

Ainsi, pour le long métrage Les faux tatouages de Pascal Plante, les gens de 4:3 ont posé des affiches dans des salons de tatouage. Chez MK2 | Mile End, on a acheté de la publicité dans le Prions en église pour annoncer le long métrage français La confession.

Fondatrice de la maison de production La boîte à Fanny, Fanny-Laure Malo distribue quant à elle ses courts métrages. « Ça ne me coûte pas moins cher. C'est une question de logique. On accompagne les cinéastes, on crée une famille. »

Plus de salles...

Certains souhaitent qu'une hausse du nombre d'acteurs dans la distribution se traduise par une augmentation du nombre de salles.

« Mon film Chorus est sorti au moment où l'Excentris fermait, constate François Delisle, fondateur de Fragments. Ce que j'espère, c'est que d'autres salles ouvrent. On a eu un désert, qui recommence à se regarnir, chez les distributeurs. Qu'il en soit de même avec les salles ! »

À ce chapitre, l'arrivée d'une succursale de MK2 au Québec a créé des attentes. Plusieurs ont cru que cette société achèterait l'Excentris. Cela ne s'est pas concrétisé. Mais il reste, foi de Charles Tremblay, qu'il faut de nouvelles salles.

« Si la fréquentation des salles est en baisse, ce n'est pas parce que les gens aiment moins le cinéma. C'est parce que l'offre n'est pas alléchante. »

...et plus d'aide financière

L'autre nerf de la guerre, c'est l'argent. Les distributeurs apprécient l'aide de Téléfilm et de la SODEC, mais certains aimeraient qu'elle soit bonifiée.

« Si on veut vitaliser une industrie, il faut encourager les joueurs », dit Tim Ringuette. « On nous épaule, mais s'il y avait un petit bonus dans l'aide au roulement, on ne vivrait pas le stress de se demander comment on va être payé à la fin du mois », soulève Serge Abiaad, de La distributrice de films.

« C'est difficile, la distribution, aujourd'hui, dit Charles Tremblay. Beaucoup de sources de revenus se sont taries ou ont été réduites. On ne demande pas un chèque en blanc. Mais il devrait y avoir une aide structurelle au lieu de ponctuelle. »

« Si les choses continuent comme elles sont, les plus petits distributeurs sont confrontés à un avenir très incertain. »

À la SODEC, on nous dit que le niveau d'aide à la distribution, entre 700 000 $ et 800 000 $ par an, est stable. Mais les dirigeants sont sensibles à la nouvelle réalité et « persuadés » qu'il faut plus d'argent.

« Il y a nécessité de s'adapter aux changements que vivent les distributeurs et les exploitants de salles de cinéma, et de développer des pratiques plus innovantes et structurantes pour la visibilité des films québécois », nous écrit Johanne Morissette, directrice des communications de la SODEC.

Par conséquent, ajoute-t-elle, la SODEC fait des démarches auprès du ministre de la Culture et des Communications, qui décide du niveau de crédits, dans le but de faire « augmenter de façon substantielle » les sommes allouées.

Elle ajoute aussi que depuis 2016, la SODEC a organisé trois ateliers (SODEC_LAB Distribution 360) pour « encourager les nouvelles pratiques en distribution » et que des programmes permettent aux jeunes producteurs et distributeurs d'accompagner leurs films à l'étranger.