Nicolas Boukhrief: ce besoin de spiritualité

Avez-vous le sentiment qu'à une époque où la religion est très discutée dans le discours public, votre film prend une résonance particulière?

Je ne saurais dire, car je porte ce film en moi depuis une quinzaine d'années. J'ai souvent soumis le projet à des producteurs, mais personne n'en a voulu, jusqu'à ce que je rencontre un producteur plus jeune, qui l'a épaulé avec enthousiasme. À mes yeux, cette histoire est plutôt hors du temps, mais ce producteur y a peut-être senti une résonance plus actuelle.

Il est vrai que nous traversons une époque particulière et qu'on s'interroge collectivement sur notre spiritualité. Il s'agit d'un film humaniste plutôt que d'un film d'église. N'étant pas catholique moi-même, je n'allais quand même pas emprunter cette approche, cela aurait été absurde!

Pourquoi votre envie de porter cette histoire au grand écran a-t-elle été si forte pendant 15 ans?

La lecture du roman fut pour moi une expérience intime. Il me semblait important de parler de spiritualité alors que l'ultralibéralisme sauvage dans lequel on évolue fait tout pour enlever cette notion afin de la remplacer par la consommation et la loi du marché. Et puis, je suis cinéphile depuis l'âge de 13 ans. Or, ce genre de questionnement a longtemps fait partie des thèmes qu'on abordait au cinéma. On n'a qu'à penser à des films comme Aguirre, la colère de Dieu, de Herzog, ou au Théorème de Pasolini. Ces films abordaient des thèmes passionnants qui, pourtant, se sont faits plus rares au cours des années 80 et 90. Et puis, cette histoire comprend tous les paramètres d'un grand mélodrame, en réunissant deux êtres que tout sépare dans une période trouble...

La vision cinématographique que vous aviez de ce roman a-t-elle beaucoup changé en 15 ans?

Bien sûr. Au départ, j'avais une vision très large, très spectaculaire, plus proche des clichés habituels. Je voyais mon film avec beaucoup de scènes de guerre, avec les Allemands, les avions, les bombardements et tout ça. Mais plus j'avançais, plus ma vision a mûri. Je me suis plutôt concentré sur le coeur de l'histoire en adoptant une approche beaucoup plus dépouillée. Comme j'ai déjà eu l'occasion de m'amuser en tournant des scènes d'action dans mes films précédents, Le convoyeur ou Gardiens de l'ordre notamment, je m'étais déjà libéré de ce fantasme. Je me suis donc ramené à l'essentiel.