Happy End: Michael Haneke et les églises de l'internet

L'influence des médias

«Depuis Benny's Video, je traite souvent, toujours même, du thème des médias, explique Haneke. Je trouve cela hyper important. Ces médias et leurs outils ont changé et influencé nos vies de manière incomparable. Rien n'a modifié l'humanité des 10 dernières années comme ces médias. Par exemple, quand la roue a été inventée, ça a pris du temps avant que tout le monde le sache. Idem pour l'imprimerie. Ça a pris 100 ans avant que tous s'y mettent. Ici en 10 ans, avec l'internet et les réseaux sociaux, le monde a complètement changé.»

Les films de Michael Haneke, surtout ceux campés dans le monde contemporain, commencent toujours par nous confondre. Des scènes qui semblent fragmentées et disparates nous apparaissent sans clé, ni code, ni mode d'emploi. Le spectateur y entre et y erre avec le sentiment que le cinéaste fait exprès pour l'égarer. «Exactement, réplique Haneke. C'est comme dans la vie. On a des impressions, des sensations, mais peu de certitudes. Notre destin, c'est de ne rien savoir et de combiner les indices qu'on a pour essayer de comprendre. C'est seulement dans le mauvais cinéma ou les mauvais livres que tout est expliqué. C'est fatigant parce que ça n'a rien à voir avec la réalité.»

La critique en France a, presque à l'unanimité, décrété que le seul personnage digne d'intérêt de Happy End, c'est le personnage incarné par Jean-Louis Trintignant, un patriarche grincheux, amer et paralysé par la maladie qui cherche à mettre fin à ses jours. Dans un de ses rares moments de candeur, le patriarche avoue à sa petite-fille qu'il a étouffé sa femme, une référence à peine voilée au film Amour où le personnage de Jean-Louis Trintignant finit par étouffer sa femme. Était-ce un clin d'oeil à ceux qui ont vu Amour?

«Non, ce n'était pas un clin d'oeil, répond Haneke. Il y a eu un évènement semblable qui s'est passé dans ma propre famille et cette fois, j'ai voulu donner une version réaliste sur comment on termine sa vie quand on a tué la personne qu'on aime. Autant dire qu'on ne la termine pas bien.»

Notre quart d'heure d'entrevue est terminé. Je me lève, je ferme mon téléphone intelligent qui a tout enregistré et je salue Michael Haneke en réprimant l'envie (ironique) de lui demander d'être mon ami... Facebook.