Paddington 2: le plus attachant des ours fait encore des siennes!

(LOS ANGELES) Trois ans après le premier volet des aventures de l'ours Paddington au grand écran, la suite de ce film familial propose une épopée un cran plus rocambolesque, des effets spéciaux plus vrais que nature et une morale bienséante. La distribution principale de Paddington est de retour, mais Hugh Grant succède à Nicole Kidman dans le rôle du vilain, avec un personnage qui lui colle à la peau.

L'ours le plus aimé du Royaume-Uni

Imaginé en 1958 par l'écrivain britannique Michael Bond et figure adorée des Anglais, Paddington est la vedette d'une série de 23 livres. L'ours prend vie pour la première fois dans un film en 2014, sous l'oeil bienveillant du réalisateur Paul King. Michael Bond a pu voir son personnage jaillir au grand écran et a été comblé par le résultat, d'après King. «J'ai réalisé que la seule opinion qui m'importait était celle du père de Paddington», révèle-t-il. Comme il est mort lors du dernier jour de tournage de Paddington 2, l'auteur n'aura pas eu l'occasion de découvrir la suite cinématographique de sa création. L'intrigue reprend chez la famille Brown, toujours aussi frénétique et un brin dysfonctionnelle, qui a accueilli l'ours. Pour l'anniversaire de sa tante Lucy, restée dans une maison de retraite pour ours du Pérou, Paddington est à la recherche du cadeau parfait. Il trouve un livre animé de la ville de Londres, mais un mystérieux personnage le dérobe chez l'antiquaire et Paddington est accusé du vol. Les Brown devront lui venir en aide afin de récupérer l'ouvrage et que justice soit rendue.

Improbable, mais vrai

Les péripéties improbables de Paddington ont gagné en folie depuis le premier film - dans lequel il tentait d'échapper à une taxidermiste aliénée (Nicole Kidman), tout en cherchant à trouver sa place dans un tout nouveau monde. «Pour créer une suite intéressante, nous nous sommes demandé quelle est la pire chose qui pourrait arriver à cet ours adorable à part le tuer, et c'était de l'envoyer en prison», raconte le scénariste Simon Barnaby, qui joue un rôle mineur dans les deux films (Barry) et a été enrôlé par Paul King pour l'écriture du script de cette nouvelle intrigue. Paddington se retrouve derrière les barreaux et doit cette fois se faire accepter par ses codétenus en se taillant une place dans le milieu carcéral. Une tâche épineuse, mais pas impossible, puisqu'il est paré de sa gentillesse, de sa politesse et de sa bonne humeur inébranlables, qui améliorent le quotidien de tous... même dans un pénitencier. En somme, le film «enseigne que les petits gestes de gentillesse, la courtoisie et le respect mutuel comptent pour beaucoup», résume Hugh Bonneville, qui interprète le père de la famille Brown, Henry. «C'est l'histoire d'un étranger dans un endroit qui lui est inconnu, comme nous l'avons tous déjà été. Si nous pouvions atteindre les simples qualités de civilité dont il fait preuve, ce serait une bonne chose, dans un monde où ceux qui sont censés être nos modèles encouragent plutôt la division.»