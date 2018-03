Timothée Chalamet, nouvelle étoile du cinéma mondial

Il y a à peine un an, il nous était inconnu, ou presque. Puis sa composition dans Call Me by Your Name, où il tient brillamment le rôle d'Elio, un jeune homme qui connaîtra les joies et les peines d'un premier amour, pourrait le conduire jusqu'à la prochaine soirée des Oscars. Dans une entrevue accordée à La Presse, exclusive au Québec, Timothée Chalamet se raconte.

Oui, son nom est français. Dans Call Me by Your Name, dont l'intrigue est campée dans la campagne italienne, il s'exprime parfois dans la langue de Molière sans aucun accent. On ne pourrait pourtant pas faire plus new-yorkais que Timothée Chalamet. Né à Manhattan (dans le quartier Hell's Kitchen) d'un père français et d'une mère américaine, l'acteur commence cet entretien en français, mais passe rapidement à l'anglais, histoire de s'exprimer plus librement.

«Pardonnez-moi, dit-il. Mais maintenant, j'ai besoin de passer quelques jours dans un environnement francophone avant de retrouver la parfaite maîtrise de la langue. Là, je cherche trop mes mots.»

Une famille en France

Chez les Chalamet, le père, Marc, s'adressait à ses enfants en français, mais Timothée lui répondait en anglais. L'esprit très européen de Call Me by Your Name lui était toutefois déjà très familier. Chaque été, Timothée est allé rendre visite à sa parenté paternelle au Chambon-sur-Lignon, commune située en Haute-Loire.

«Les membres de ma famille ont particulièrement aimé les scènes du petit-déjeuner dans le film parce que ça ressemblait en tous points à ce que nous vivions en France. Les journaux, le pain, la confiture, le Nutella. Ce temps passé là-bas a été très formateur, même s'il est aussi à l'origine d'un phénomène un peu étrange.

«Une fois sur place, je devenais la version française de moi-même, poursuit-il. J'étais complètement imprégné de la culture et je rêvais même en français. Puis je rentrais ensuite chez moi, à New York, et c'est comme si j'étais alors pris d'une espèce d'ambiguïté identitaire. Cela dit, cela m'a donné une formidable liberté créatrice, dans la mesure où être familiarisé avec une autre culture me donne des outils supplémentaires pour exercer mon métier. Même si Elio vit en Italie, j'ai l'impression que, grâce à mes racines françaises, j'ai pu me glisser plus facilement dans sa peau.»

Une vocation artistique

La fibre artistique a cependant été héritée davantage du côté maternel. Sa mère, Nicole Flender, fut danseuse à Broadway. Grand-père, oncle et tante ont aussi fait carrière dans le domaine de la télévision. Timothée a trouvé sa vocation très jeune, et personne n'en fut surpris. À 13 ans, il fut accepté au Fiorello H. LaGuardia High School, cette célèbre école secondaire publique vouée entièrement à l'enseignement des arts de la scène, qui a servi de modèle au film Fame.

«Ce fut une révélation, dit-il. C'est là que j'ai su que j'étais fait pour ce métier. Deux ans plus tard, j'ai décroché un rôle dans la pièce The Talls [Anna Kerrigan], montée off Broadway. Je savais déjà que plus j'allais travailler, plus j'allais m'améliorer, plus ça allait devenir difficile. Mais j'accueillais cela avec enthousiasme parce que j'avais le sentiment d'avoir trouvé ma place. C'est à ce moment que j'ai dit à mon agent - j'allais bientôt avoir 16 ans - que je voulais vraiment y aller à fond.»

Tout s'est ensuite enchaîné rapidement. Il y a d'abord eu cette participation récurrente dans la série dramatique Royal Pains, puis on lui a confié le rôle du fils rebelle du vice-président dans Homeland. Au cinéma, on le remarque notamment dans Interstellar, de Christopher Nolan, dans lequel il joue le fils de Matthew McConaughey.

Le premier amour

Aujourd'hui âgé de 21 ans (il célébrera son anniversaire dans quelques jours), Timothée Chalamet a été la véritable révélation de 2017 dans le monde du cinéma. Non seulement il a été vu cette année dans Lady Bird, de Greta Gerwig, mais sa composition dans Call Me by Your Name, une adaptation du livre d'André Aciman, lui vaut la consécration. Dans ce film de Luca Guadagnino (I am Love), l'acteur évoque avec grâce et subtilité les tourments d'un premier amour inattendu que son personnage, Elio, partage avec Oliver (Armie Hammer), un étudiant américain venu faire un stage de six semaines auprès du père d'Elio (Michael Stuhlbarg), universitaire spécialisé dans l'art gréco-romain.