Olivier Nakache: l'humour voyageur

Au milieu de ce film choral trône Jean-Pierre Bacri, qui incarne l'organisateur en chef de la réception. Avez-vous écrit Le sens de la fête spécifiquement pour lui?

Jean-Pierre occupe une place à part dans le cinéma français. Il cultive aussi une certaine rareté, et il a la réputation de dire non beaucoup plus souvent que oui. Comme nous souhaitions vraiment l'entraîner dans notre aventure, nous sommes d'abord allés le rencontrer, avant même l'écriture du scénario, et il a été séduit par notre proposition. Jean-Pierre étant aussi un éminent scénariste, nous l'avons impliqué à toutes les étapes de l'écriture en sollicitant ses commentaires.

Nous aurions franchement eu tort de nous en priver. Avant le tournage, nous avons fait des lectures avec lui, ainsi qu'avec tous les autres comédiens. Ce fut un réel bonheur. Tous les acteurs étaient enthousiastes à l'idée de jouer avec lui.

La distribution est imposante et est constituée de comédiens venus de divers horizons, qu'ils soient connus (Gilles Lellouche, Vincent Macaigne) ou non. Et puis, il y a Suzanne Clément...

Pour nous, Suzanne, c'est une grande rencontre. Vous savez, Éric et moi allons beaucoup au cinéma ensemble. Nous avions déjà été impressionnés par la performance de Suzanne dans Laurence Anyways. Puis, nous avons vu Mommy. En passant, Xavier Dolan est un génie. Mais au-delà du choc que nous a procuré le film, nous avons «ouvert un dossier» sur Suzanne au lendemain de la projection. C'est-à-dire que dès que nous voyons, au cinéma ou au théâtre, une actrice ou un acteur avec qui on souhaiterait éventuellement travailler, on prend une photo et on monte un petit dossier. Quand est venu le moment de construire la distribution du Sens de la fête, nous sommes allés la voir, tout simplement, et nous avons eu de la chance, car elle a pu nous intégrer dans son planning, qui est extrêmement chargé. Suzanne tourne maintenant beaucoup en France.

Que vous apporte le fait de toujours travailler en tandem avec Éric Toledano, votre meilleur ami?

Il y a mille avantages. Comme nous sommes toujours l'un pour l'autre le tout premier public, ma première volonté est de trouver quelque chose pour le faire rire.

C'est pareil pour lui. Et puis l'un peut toujours remonter l'autre dans les cas où il y a de moins bonnes journées!

___________________________________________________________________

Le sens de la fête prendra l'affiche le 15 décembre.