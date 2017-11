Jeanne Balibar dans Barbara: «J'aurais pu brutaliser ce film un peu plus!»

Sa ressemblance physique avec celle que l'on surnomma «la dame en noir» a inspiré plusieurs propositions aux producteurs. Jeanne Balibar les a toujours refusées, à part une, qui n'a finalement pas pu se concrétiser, faute de financement. Après avoir été mise de côté pendant quelques années, l'idée d'un film sur Barbara est pourtant remontée à la surface.

«Le producteur Patrick Godeau a eu une sorte d'illumination il y a trois ans, quand il m'a vue monter les marches du Palais au Festival de Cannes lors de la présentation de Grace de Monaco, rappelle l'actrice au cours d'un entretien accordé à La Presse lors de son passage au festival Cinemania. Il m'a alors demandé de réfléchir à un metteur en scène qui pourrait porter l'histoire de Barbara à l'écran. Comme je venais de me disputer très fort avec Mathieu [Amalric, son ancien amoureux] à propos de l'éducation des enfants, je n'ai pas spontanément pensé à lui!»

Ce n'est que six mois plus tard, alors que la dispute était loin derrière depuis longtemps, que l'actrice a pensé à Amalric pour mener à bien ce projet. Le réalisateur de Tournée et de La chambre bleue est parti écrire un scénario de son côté, pendant que du sien, Jeanne Balibar a travaillé tout l'aspect musical, sans savoir encore quelle forme allait prendre ce film.

Un scénario n'est pas un film

Mathieu Amalric est finalement revenu avec un script qui a peu à voir avec un drame biographique traditionnel. Barbara est une espèce de mise en abyme dans laquelle une actrice est appelée à incarner la chanteuse dans un film. À la lecture, Jeanne Balibar a pris acte de ce que le cinéaste avait écrit, mais elle n'avait pas vraiment de point de vue. Tout simplement parce qu'à ses yeux, un script n'est pas un film.

«J'ai tendance à ne pas accorder beaucoup d'importance à un scénario, c'est vrai. On peut avoir le meilleur des scénarios et faire le pire des films, et vice-versa. Là, j'ai bien vu que Mathieu avait désarticulé, désossé, décomposé le matériau - très riche - de Barbara et je me suis rendu compte que nous ne nous intéressions pas aux mêmes choses, lui et moi. J'aurais aimé que l'aspect historique soit mieux mis en avant, car Barbara a, d'une certaine manière, incarné l'histoire de France : la guerre, l'immigration, les cabarets de la rive gauche, les années sida, etc. J'aurais peut-être donné au récit une forme plus linéaire, mais je trouve en même temps très beau ce qu'a fait Mathieu. Il donne plus à percevoir.»