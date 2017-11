Wonder: l'exemplaire Jacob Tremblay

(TORONTO) À seulement 11 ans, Jacob Tremblay est une star à Hollywood. Le Britanno-Colombien, nommé meilleur jeune acteur aux Critics Choice Awards pour son rôle dans Room, est la vedette de Wonder aux côtés de Julia Roberts et d'Owen Wilson. Il est aussi de la distribution du prochain film de Xavier Dolan. Nous l'avons rencontré à Toronto en octobre dernier.

Véronique Lauzon: Bonjour, Jacob! Pardonne mon accent prononcé, je suis francophone, comme Xavier Dolan.

Jacob Tremblay: Oh! mon père, aussi, est canadien-français! Et du coup, mon grand-père aussi. Mais je ne parle pas un mot français.

Véronique Lauzon: Dans Wonder, tu joues avec talent et sensibilité le jeune Augie. Peux-tu me parler de ce garçon?

Jacob Tremblay: Augie est né avec le syndrome de Treacher Collins, qui affecte le développement de son visage. Parce que son visage est différent, il faisait l'école à la maison. Jusqu'au jour où ses parents décident qu'il est temps qu'il commence à fréquenter une vraie école, une école publique. Alors, le film est à propos de son aventure à l'école. Il se fait intimider, mais il se fera aussi des amis. C'est vraiment un bon film.

Véronique Lauzon: Et pourquoi considères-tu que c'est un bon film?

Jacob Tremblay: Parce que c'est drôle et c'est vraiment agréable à regarder. Après l'avoir vu, je crois que les gens vont avoir envie d'être plus gentils et agréables avec les autres. Et ça donne envie de prendre soin de sa communauté.

Véronique Lauzon: Oui, tous les enfants devraient voir ce film, si ce n'est que pour comprendre à quel point l'intimidation peut blesser les autres. Tu viens de parler de l'importance de s'impliquer dans la communauté et, il y a deux jours, tu as participé à l'événement WE Day, ici à Toronto. Qu'est-ce que c'est?

Jacob Tremblay: WE Day est un de mes événements préférés, parce que l'ambiance est tellement bonne. La foule applaudit et crie pour chaque personne qui monte sur scène. Alors, bien sûr, c'est une des scènes que je préfère ! Lorsque je participe à cet événement, je partage mon message de partage et de gentillesse. Oui, vraiment, c'est un super événement!

Véronique Lauzon: C'est fait pour les jeunes, pour les sensibiliser à l'importance du bénévolat. Et j'ai lu que, pour toi, c'est important de faire une différence dans ta communauté. C'est entre autres ça que tu expliques dans ta conférence. Que fais-tu précisément dans ta communauté?

Jacob Tremblay: Je choisis toujours la voie de la gentillesse. Je recycle. Je fais du bénévolat. Je m'assure aussi d'inclure le plus de personnes dans mes projets et je veille toujours à ce qu'aucun autre enfant ne soit seul, rejeté par les autres.

Véronique Lauzon: Crois-tu que tu es une meilleure personne depuis que tu as joué le rôle d'Augie dans Wonder?

Jacob Tremblay: Assurément! À partir du moment où j'ai lu le scénario, je suis devenu une meilleure personne. C'est grâce à ce personnage que je fais tout ce que je viens de te décrire. J'ai pris conscience de l'importance de tout ça.