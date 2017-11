Thor - Ragnarok: l'improbable rencontre entre Thor et Taika

Hela et Cate n'ont plus rien à prouver

«Hela est une guerrière très expérimentée. Elle a tout vu, elle a remporté plein de batailles, elle n'a donc plus rien à prouver. Elle possède une grande confiance et a la capacité d'accomplir exactement ce qu'elle désire. C'est aussi de cette façon que je vois Cate Blanchett en tant qu'actrice, explique Waititi. Elle a remporté plusieurs prix, elle a joué tous les rôles et n'a plus rien à prouver non plus. J'aime le calme qu'elle apporte au film. Le contraste entre son personnage et ceux très instables de [Jeff] Goldbum, Chris [Hemsworth], Mark [Ruffalo] et Tessa [Thompson] est intéressant et fait du bien.»

Une comédie de couleurs

Les mondes explorés dans les deux Guardians of the Galaxy étaient déjà très colorés, comiques et étranges. Pour Thor - Ragnarok, Taika Waititi voulait que ce soit «encore plus exagéré et volontairement quétaine». «L'humour, les créatures bizarres et les décors sont tellement surréalistes qu'ils suppriment toute tension possible. C'est une particularité de mes films et on l'a exploitée au point où on voulait que les gens croient que le film a été fait par une bande d'enfants», explique le cinéaste. L'oeuvre de l'artiste Jack Kirby, cocréateur de Thor, Hulk, Captain America et plusieurs autres, a beaucoup influencé l'esthétique du film. «C'est le king et le design rétro-futuriste du film lui est grandement attribuable.»