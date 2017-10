Raoul Peck: revenir à Marx

Baldwin et Marx en parallèle

Raoul Peck a travaillé pendant une dizaine d'années à la fois sur son documentaire I Am Not Your Negro (en lice aux Oscars cette année), d'après l'oeuvre de l'écrivain afro-américain James Baldwin, et son film Le jeune Karl Marx, pour lequel il a puisé dans les correspondances de Marx et ses contemporains. «Ces films sont totalement connectés», souligne le réalisateur, pour qui ces deux auteurs ont été fondamentaux dans sa vie.

Cinéaste globe-trotter, né en Haïti, ayant grandi au Congo, Peck a analysé Marx pendant quatre ans en Allemagne quand il était étudiant. En ramenant ces deux figures majeures dans l'actualité par son cinéma, Raoul Peck prouve à quel point ils sont toujours incroyablement pertinents aujourd'hui. «J'essaie de comprendre le monde, de résoudre des contradictions dont je suis témoin.»

Et cela, dans une aspiration à l'universel: Le jeune Karl Marx est un film où l'on parle allemand, anglais et français, comme son auteur est polyglotte, et qui souligne la portée transnationale d'un combat. «Pour eux, il ne s'agit pas de savoir quelle est votre nationalité, mais quelle est votre position face au monde.»

Parler de Marx aujourd'hui

Comment présente-t-on un projet de film sur Karl Marx à des producteurs et des distributeurs, dans ce milieu du cinéma où l'argent domine? «C'est très simple, avant 2008-2009, j'étais très seul, répond Raoul Peck avec un grand rire. Pendant et après la crise, on a vu partout dans le monde les magazines économiques mettre Marx sur leurs pages couvertures. Brusquement, on découvrait que celui qui avait le mieux analysé la société capitaliste avait raison dans son analyse.»