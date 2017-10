Liam Neeson: quand l'histoire se répète...

Liam Neeson dans Mark Felt - The Man Who Brought Down the White House

Les résonances avec notre époque

«Au moment où nous tournions le film, jamais n'aurait-on pu imaginer qu'il aurait une telle pertinence, notamment quand Donald Trump a congédié James Comey, le patron du FBI. En tant que citoyen américain, ce qui se passe présentement à la Maison-Blanche me préoccupe beaucoup. En me renseignant sur la culture du FBI en vue du film, j'ai constaté que James Comey s'inscrit dans la plus pure tradition de l'organisation. Je suis convaincu que Hoover et Felt l'auraient adoré pour avoir fait passer les intérêts du pays avant toute chose, plutôt que de promettre sa loyauté à notre Twitter en chef. L'histoire se répète et le film rappelle à quel point personne - même le président - n'est au-dessus des lois. Il y avait un côté très shakespearien à Nixon. N'eût été l'affaire du Watergate, il serait probablement passé à l'histoire comme un grand président. Mais il se croyait au-dessus de tout et la réalité n'avait aucune emprise sur lui.»

Héros de films d'action?

«J'ai 65 ans. Je sais que très bientôt, s'ils me voient dans un film d'action, les spectateurs vont probablement dire: Oh, come on! Tourner un film d'action est très amusant, d'autant que je travaille depuis 18 films avec le même coordonnateur de cascades. The Commuter [Jaume Collet-Serra] sort au mois de janvier. Après, on verra. Dans Mark Felt, il n'y a pas de scènes de cette nature, mais le plaisir est ailleurs. Il est dans cette recherche du bon dosage, dans cet équilibre fragile, dans la chorégraphie de l'émotion en quelque sorte!»

Mark Felt - The Man Who Brought Down the White House prendra l'affiche le 13 octobre en version originale anglaise.