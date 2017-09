Tourner un film chez Michel Gondry

Le concept permet à des groupes de 15 personnes, qui se connaissent ou non, de réaliser un court métrage.

Briser la glace

Après une visite des lieux, qui permet de prendre compte des différents décors - café, chambre à coucher, prison, forêt, club de jazz -, costumes et accessoires, le groupe doit élire un cadreur qui manipulera la caméra et mènera le tournage. Un médiateur accompagne les participants tout au long de l'activité, ce qui s'avère nécessaire particulièrement au début, car cela peut prendre un moment avant que tout le monde soit assez à l'aise pour donner ses idées et exprimer son opinion.

« C'est le premier atelier que je préfère, indique l'auteur de La science des rêves. C'est là que les gens commencent à s'unir et à communiquer. Tout le monde est un peu timide, et tout d'un coup, quand les participants commencent à parler des genres de films, ensuite du titre, les rires commencent à fuser et ils se soudent à ce moment-là. »

Gestion de temps

La deuxième partie de l'activité permet de détailler chaque scène. C'est à ce moment que l'on précise le lieu, l'action, les personnages - et ceux qui les incarneront -, les costumes et les accessoires. Il est également possible de bricoler ses propres décors. Le rôle du maître du temps est crucial, car même si trois heures peuvent paraître amplement suffisantes, les ambitions du début doivent souvent être revues au cours du processus.

Par exemple, dans le film réalisé par l'auteur de ces lignes et ses collègues des médias, 14 scènes étaient prévues. Puisque nous disposions d'à peine une heure pour tourner le tout, un calcul rapide nous a fait réaliser que moins de cinq minutes par scène nous obligeaient à réduire au minimum le nombre de plans et, malheureusement, à simplifier la poursuite entre la police et les trois cambrioleurs.