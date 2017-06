Florence Foresti: apprendre à s'aimer

Que peut-il y avoir de pire qu'un cancer du sein? C'est le drame qui frappe de plein fouet Lucie, personnage incarné par Florence Foresti dans De plus belle, et pourtant, elle souffre d'un mal plus profond. Lucie ne s'aime pas, ne se trouve pas jolie, et sa mère quelque peu tyrannique et négative (jouée par Josée Drevon) ne l'a jamais beaucoup encouragée à s'accepter, tuant même dans l'oeuf son rêve de faire de la danse quand elle était plus jeune.

«Lucie est une femme comme j'en connais beaucoup, confie Florence Foresti. C'est-à-dire que c'est une femme qui est cassée par les événements. Qui est cassée, à mon avis, plus par sa mère que par la maladie. Je crois que la maladie n'était qu'un prétexte pour traiter un problème plus large, un problème d'identité, de confiance. Cette femme m'a touchée parce que je la connais, j'ai l'impression que j'en connais des tas, des femmes qui se sous-estiment. C'est un trait très féminin. Là où les hommes affichent parfois une assurance démesurée, les femmes ont tendance à se dévaloriser. Et c'est ce contre quoi j'essaie de me battre dans mes spectacles.»

Dans De plus belle, la question de la beauté est fondamentale. Draguée par le charmant Clovis (Mathieu Kassovitz), Lucie devra apprendre à se laisser aller un peu, à croire en son propre charme, malgré le fait qu'elle n'a plus de cheveux, qu'elle doit porter des perruques et qu'on devra lui enlever les seins.

«Je me suis sentie proche du personnage très vite, explique Florence Foresti en entrevue téléphonique. L'émotion était vraiment palpable à la lecture du scénario, ce qui est très rare. J'ai vraiment pleuré en le lisant. Ce personnage m'intéressait parce qu'il a des failles avec lesquelles je me suis trouvé des ressemblances, notamment le rapport au corps et aux complexes.»

Tyrannie de la beauté

Pour Florence Foresti, le culte de la beauté fait beaucoup de mal dans nos sociétés. «On remarque socialement que quelqu'un de beau réussit plus, et c'est horrible! Je trouve que c'est la plus grande des injustices. Quelqu'un qui est beau va avoir des facilités dans la vie qui sont délirantes. Et ce n'est pas forcément souhaitable d'avoir une vie facile. C'est chouette d'avoir à se battre. Ça crée des humoristes, par exemple, qui sont de grands complexés qui ont développé d'autres talents de séduction. On accorde une importance incroyable à l'apparence et je le comprends, parce que moi-même je le fais. Je me suis retrouvée parfois à devoir embaucher des gens et à embaucher la personne la plus jolie en me disant qu'elle serait mieux. C'est dingue! C'est curieux qu'on en soit encore là. On le sait tous en grandissant que la vraie beauté est intérieure, mais ça continue à peser sur la société malgré tout.»

Et particulièrement sur les femmes, qui se jugent sévèrement. On n'apprend pas à s'aimer seulement dans le regard d'un homme, c'est un apprentissage qui se fait aussi de mère en fille. «Je suis tout à fait d'accord, répond Florence Foresti. C'est vraiment quelque chose qu'on s'impose et c'est à nous peut-être d'être moins exigeantes envers nous-mêmes.»

Accepter la vulnérabilité

Pour ce film, Florence Foresti a fait totalement confiance à une débutante - il s'agit d'un premier film pour Anne-Gaëlle Daval, qui est costumière de métier - alors qu'elle joue dans un drame, un registre nouveau pour celle qui fait rire les Français depuis des années, et que le rôle exige une mise à nu physique et émotive. «Oui, j'ai ce défaut, je fais confiance, avoue-t-elle. Dans un projet, je préfère y aller sans aucun doute plutôt que d'y aller à moitié.»

Elle convient que dans sa carrière d'humoriste, elle n'a jamais vraiment misé sur son apparence, mais elle a quand même trouvé difficile parfois de se voir dans certaines scènes. «Je me suis trouvée belle et laide à la fois dans le film. Je pense que ça m'a aidée d'un point de vue personnel à m'accepter comme je suis. À l'écran, il faut accepter de se voir comme ça, sans maquillage, sans cheveux ou avec des perruques ignobles. J'ai trouvé ça courageux de ma part. Je me suis dit: c'est bien, ma fille...»