Salma Hayek: dans l'air du temps

Lancé au festival de Sundance plus tôt cette année, Beatriz at Dinner offre l'occasion à Salma Hayek de camper l'un des personnages les plus marquants de sa carrière. Plusieurs observateurs américains affirment aussi que cette comédie satirique, réalisée par Miguel Arteta, constitue, en fait, la première fable de l'ère Trump au cinéma. Qu'en pense l'actrice?

Un dîner qui tourne mal. De Festen à Un air de famille en passant par tant d'autres films, le repas cristallise souvent les divergences de vues et le choc des idées entre convives. Dans Beatriz at Dinner, un film écrit par Mike White (Chuck & Buck, The School of Rock) et réalisé par Miguel Arteta (Cedar Rapids), Salma Hayek se glisse dans la peau d'une thérapeute en médecine douce, un brin ésotérique, qui ressent maintenant une fatigue intellectuelle et physique après avoir côtoyé quotidiennement des patients en fin de vie.

Par un concours de circonstances, cette femme d'origine mexicaine se retrouve invitée à un dîner offert par l'une de ses riches clientes habitant une somptueuse demeure, située à un endroit du sud de la Californie où il vaut mieux qu'une voiture ne tombe pas en panne. Beatriz se retrouve ainsi à la table d'hôtes qui célèbrent l'important contrat que vient de décrocher le maître de la maison auprès d'un nabab de l'immobilier, présent lui aussi à la fête.

«Quand Mike et Miguel, qui sont des amis, sont venus chez moi pour me faire part d'une idée de scénario qu'avait Mike, on m'a simplement dit que l'intrigue se déroulerait pendant un souper chez des bourgeois, rappelle l'actrice au cours d'un entretien téléphonique accordé à La Presse. J'ai aussi appris que mon personnage serait une mass0thérapeute, et qu'une chèvre serait aussi impliquée! J'étais bien sûr ravie, parce que ce sont des gens de talent, mais j'avais quand même du mal à imaginer comment un film pouvait prendre forme avec ce drôle de point de départ. Puis, deux semaines plus tard, à l'occasion de mon anniversaire, Mike m'a offert ce scénario, qu'il a écrit en deux semaines. J'en ai eu le souffle coupé. J'avais du mal à croire à une telle chance!»

Plus réaliste que prévu

À la lecture, l'actrice trouvait le personnage assez éloigné de sa réalité, mais au fil du travail, elle s'est rendu compte à quel point des affinités subtiles émergeaient de ce récit, gracieuseté d'un scénariste qui la connaît bien.

«En fait, je ne sais pas si cela relève d'une pure coïncidence, mais j'ai réalisé que des morceaux de ma vie s'imbriquaient dans cette histoire, fait-elle remarquer. Comme Beatriz, j'adore les animaux. Comme elle, je me suis retrouvée à vivre le deuil d'un animal que j'aimais à cause d'un voisin.»

«Quand j'ai vu le film une fois terminé, j'ai aussi été troublée de constater à quel point le décor dans lequel Beatriz a vécu son enfance au Mexique ressemblait à l'endroit où j'ai moi-même grandi. Il y a plein de points de rencontre comme ça entre ce film et ma vie.»