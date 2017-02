Paul Ahmarani: un passionné d'histoire

Histoire

«Je suis un passionné d'histoire. Mon père était historien et j'ai énormément entendu parler d'histoire dans ma vie. De revisiter la Seconde Guerre mondiale m'a donné l'impression d'être un petit garçon qui jouait à la guerre. C'était fantastique de se retrouver avec des gens déguisés en soldats allemands et d'être moi-même dans l'esthétique allemande avec lunettes rondes, cheveux plaqués et complet. Ça m'intéressait aussi de faire connaître cette histoire méconnue de la recherche allemande sur la bombe. Si Hitler n'avait pas priorisé les V1 et les V2, les Allemands n'étaient pas loin [de trouver].»

Sciences

«Je suis épouvantablement pourri en sciences. J'ai coulé ma physique et mes maths au secondaire. J'ai dû suivre des cours d'été, à deux reprises. Et je soupçonne les profs de m'avoir fait passer mes cours d'été par gentillesse. Ceci dit, maintenant, j'adore tout ce qui est pop science. Tout ce qui est lectures, reportages scientifiques, découvertes, etc. Tout ce qui a trait à l'infiniment petit et l'infiniment grand me fascine.»

Survie

À l'image de son personnage de König, survivrait-il dans un bunker durant un hiver nucléaire? «J'ose espérer que oui! Je suis quelqu'un qui vit bien en communauté, qui peut vivre dans le respect des autres. Peut-être que je m'ennuierais un peu de lire, de voir des films et des gens. Et je me demande comment je réagirais face à des événements aussi radicaux et extrêmes. J'ose espérer que je serais capable de ne pas taper trop fort sur les gens autour de moi.»

Le cyclotron prendra l'affiche le 10 février.