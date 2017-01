Michael Dudok de Wit: la belle aventure humaine

Q: Vous réalisez des films d'animation depuis 25 ans. En 1995, Le moine et le poisson vous a valu un César, de même qu'une citation aux Oscars. Six ans plus tard, vous avez obtenu la statuette dorée à Hollywood grâce à Père et fille. La tortue rouge est votre premier long métrage. Quel en a été le point de départ?

R: Cela remonte à 2006! Le processus a été beaucoup plus long que je ne l'aurais cru. Au début, les producteurs m'ont dit qu'il faudrait probablement y mettre cinq ans de travail. On en aura finalement mis deux fois plus ! J'ai pris beaucoup de temps pour l'écriture du scénario, auquel la cinéaste Pascale Ferran a aussi collaboré. Je tenais à ce que l'histoire soit très solide, d'autant qu'elle a pour moi des connotations très personnelles. Pour un premier long métrage, j'estime qu'il vaut mieux réunir une petite équipe et travailler sur une longue période plutôt que le contraire.

Q: Isao Takahata, cofondateur du studio Ghibli, est le producteur artistique de votre film. Avez-vous hésité quand les directeurs de cette société japonaise vous ont proposé cette collaboration exceptionnelle, la première qu'elle fait avec un artiste étranger?

R: Quand j'ai eu vent de cette proposition, je leur ai franchement posé la question: pourquoi moi? Les gens de Ghibli m'ont répondu avoir beaucoup aimé Père et fille, voyant même quelque chose de très «japonais» dans mon film. Il est vrai que je suis très influencé par la culture nippone, particulièrement celle du XIXe siècle. J'aime l'encre sur papier, la pureté esthétique qu'on retrouve là-bas dans l'architecture, les jardins, la cuisine, partout. J'aime aussi beaucoup le cinéma japonais.