Elle Fanning: là pour de bon

Elle Fanning fait partie de la première catégorie. Alors que sa soeur aînée, Dakota, se fait discrète à l'écran, la demoiselle qui a maintenant 18 ans exécute ce passage vers la «maturité» avec élégance et naturel.

Au cours des derniers mois, on l'a vue en fille de Bryan Cranston dans Trumbo, en adolescente qui veut devenir garçon dans About Ray, en jeune femme qui tente de percer comme mannequin à Hollywood dans The Neon Demon ou comme actrice dans Live by Night. On la reverra cette année en Mary Shelley dans A Storm in the Stars, en muse d'un jeune écrivain dans Sidney Hall et, sept ans après Somewhere, elle retrouvera Sofia Coppola pour The Beguiled.

«C'est une transition qui s'est faite petit à petit, ce n'est pas quelque chose à quoi j'ai réfléchi, mais qui s'est installé quand j'ai commencé à ne plus pouvoir jouer les très jeunes personnages», a-t-elle indiqué dans l'entrevue téléphonique qu'elle a accordée à La Presse en vue de la sortie prochaine de 20th Century Women de Mike Mills, où elle tient la vedette aux côtés d'Annette Bening et de Greta Gerwig (dont les performances sont auréolées de rumeurs de nominations aux Oscars).

«Et je pense que ça se passe bien parce que je cherche toujours les rôles qui représentent les plus grands défis, les personnages les plus différents les uns des autres et les plus différents de moi. C'est là l'essence d'être acteur et c'est pourquoi j'aime autant ce travail... que je ne considère même pas comme un travail et que je veux continuer à faire.»

«Être quelqu'un que je ne suis pas, je veux faire ça toute ma vie!»

Là-dessus, elle éclate d'un rire qui, même à un continent de distance, est contagieux, vivant, vibrant. Comme quand, un peu plus tard, elle avoue avec humour être «nostalgique de périodes où [elle n'a] bien sûr pas vécu».