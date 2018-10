Fan Bingbing présente ses excuses au Parti communiste chinois

La star du cinéma chinois Fan Bingbing est sortie d'un silence médiatique de plusieurs mois, hier, pour présenter ses excuses à ses fans et au Parti communiste, alors que le fisc lui réclame 129 millions d'impôts et pénalités.

Auparavant hyperactive sur les réseaux sociaux, elle était muette sur Weibo, le «Twitter chinois», depuis la fin du mois de mai.

Son studio l'avait défendue des accusations d'évasion fiscale sur un très lucratif contrat, n'y voyant que «calomnies».

Sa disparition des écrans et des publicités et son mutisme avaient fait naître des rumeurs en Chine, où certains avançaient qu'elle avait été arrêtée par les autorités.

Le fisc chinois a cependant fait retomber le mystère en déterminant, selon l'agence officielle Chine nouvelle, que Fan Bingbing et des entreprises qu'elle contrôle n'avaient pas réglé des dizaines de millions de dollars d'impôts.

Connue à l'étranger pour son rôle dans X-Men: Days of Future Past et avoir été membre du jury du Festival de Cannes en 2017, l'actrice de 36 ans sera prochainement à l'affiche de 355, un thriller hollywoodien avec Marion Cotillard et Penelope Cruz.