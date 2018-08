Hayden Christensen a livré de la pizza incognito

En tant que «foodie» aux racines italiennes ayant son propre four à pizza, l'acteur canadien Hayden Christensen jugeait qu'il maîtrisait bien la confection de ce mets avant le tournage de sa nouvelle comédie romantique, Little Italy (Petite Italie).

Il voulait toutefois perfectionner ses compétences pour interpréter un cuisinier italien. Il a donc pris des leçons et s'est rendu incognito dans une pizzéria de la Petite Italie, à Toronto, où le film a été tourné.

L'acteur originaire de Vancouver, qui s'est fait connaître sous les traits d'Anakin Skywalker dans Star Wars, a expliqué qu'il ne travaillait pas vraiment à cet endroit, bien qu'on l'ait laissé cuisiner des pizzas pour des clients et en livrer une.

Le film, qui a pris l'affiche vendredi, met en vedette Hayden Christensen et l'actrice américaine Emma Roberts dans la peau d'amis de longue date dont la relation amoureuse naissante sème la discorde dans leur famille respective, qui exploitent des pizzérias rivales dans le quartier de la Petite Italie.

Donald Petrie a réalisé le film à la Roméo et Juliette à partir d'un scénario de Vinay Virmani et de Steve Galluccio. Andrea Martin, Danny Aiello, Alyssa Milano et Jane Seymour font partie de la distribution.

Hayden Christensen, qui a grandi à Thornhill, en Ontario, et qui possède une ferme à Uxbridge, dans la même province, explique que le film lui a permis de travailler près de chez lui.

«Le simple fait de tourner un film à Toronto, dont l'action se déroule à Toronto, était très significatif pour moi et a grandement contribué à me séduire», a déclaré l'acteur.

«J'avais déjà travaillé ici, souvent, mais la ville était généralement utilisée pour représenter un autre endroit. Ce film est une lettre d'amour à Toronto et certainement à la communauté italienne d'ici.»