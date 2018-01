Lena Dunham et Jack Antonoff se sont laissés

Le couple chéri des hipsters, Lena Dunham et Jack Antonoff, n'est plus. Les porte-parole des deux artistes ont confirmé au site Pitchfork, mardi, qu'ils avaient rompu de manière «amicale».

La créatrice de Girls ne semble pas démolie d'avoir perdu son compagnon des cinq dernières années, puisque mardi, elle a publié un message sur Instagram où l'on peut lire, sur un fond pastel: «Repartir à neuf est le beau moment où tu te choisis.»

Plus tôt dans la journée, elle écrivait qu'elle porterait toujours la bague qu'Antonoff lui avait donnée, «car [l'amour] n'a pas à être défini comme ayant un début et une fin, comme on le fait dans la culture occidentale».

Si Lena Dunham se passe de présentations, Jack Antonoff est de plus en plus reconnu comme auteur-compositeur et réalisateur, lui qui a collaboré aux derniers albums de Taylor Swift, St. Vincent, Lorde et P!nk.