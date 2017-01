John Hurt: mort de l'homme aux 140 films

L'acteur anglais John Hurt, qui a notamment joué dans Elephant man, Midnight Express, Alien et la série cinématographique Harry Potter, est mort vendredi à l'âge de 77 ans. En 2015, lui qui combattait des problèmes d'alcool depuis des années, il avait annoncé être atteint d'un cancer du pancréas, qu'il croyait, depuis, avoir vaincu.

C'est en 1966 qu'il s'est fait connaitre du public en jouant dans le film A Man For All Seasons. Il a par la suite enchaîné les rôles marquants, lui valant au passage deux nominations aux Oscars: l'une dans pour son rôle principal dans Elephant Man (1980), l'autre pour son rôle de soutien dans Midnight Express (1978).

Sa performance dans Midnight Express lui avait valu d'être récompensé aux Bafta Awards, les récompenses annuelles britanniques du cinéma et de la télévision, et d'obtenir le Golden Globe du meilleur second rôle.

Souvent engagé pour des seconds rôles, John Hurt, né le 22 janvier 1940 près de Chesterfield, au coeur de l'Angleterre, a joué dans quelque 140 films. Il a notamment incarné Monsieur Ollivander dans Harry Potter à l'école des sorciers, de même que le rôle du second officier Kane dans Alien et le premier rôle dans 1984.

«Je suis ouvert à tous les genres cinématographiques, tout m'intéresse. Je suis essentiellement un acteur à louer», estimait le comédien, qui a notamment joué sous la direction de Michael Cimino, Guillermo del Toro, Jim Jarmusch et encore Gus van Sant.

Autres rôles

Outre au cinéma, il a également joué dans de nombreuses productions théâtrales de même que dans des séries télévisées, notamment dans Doctor Who et Naked Civil Servant.

Malgré sa disparition, M. Hurt est encore bien présent dans les salles de cinéma, lui qui est de la distribution du film Jackie, en nomination aux Oscars, et qui sera de quatre autres films qui prendront l'affiche cette année.

L'acteur avait été anobli par la reine Elizabeth II en 2014.