Scarlett Johansson et son mari se séparent

Le magazine US Weekly a annoncé hier que la comédienne Scarlett Johansson se séparait de son mari, le journaliste français Romain Dauriac, après deux ans de mariage. Le couple a une petite fille de 2 ans.

Cette séparation, qui daterait de l'été, semble pour l'instant se dérouler de façon adulte, puisque Johansson et Dauriac se sont présentés ensemble le même jour à une exposition à New York, bien que la comédienne ne porte plus sa bague de mariage à son doigt.

Scarlett Johansson, qui a récemment pris la parole lors de la Marche des femmes contre Trump, a été désignée comme l'actrice la mieux payée de 2016 selon le magazine Forbes.