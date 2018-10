Charles Aznavour et Ararat: le film d'une vie

«J'ai eu le privilège d'accompagner Charles quelques fois en Arménie, indique Atom Egoyan, notamment à la faveur d'un hommage qu'on lui a rendu lors d'un festival de cinéma tenu là-bas, et pour lequel on m'a confié le rôle de maître de cérémonie. J'en garde des souvenirs très vifs. À mes yeux, Charles avait deux identités: la première est celle du chanteur français, bien sûr, et de l'exceptionnel auteur-compositeur-interprète qu'il était, mais aussi celle d'un fervent nationaliste arménien. Pour la communauté arménienne mondiale, il est la plus grande star, une figure emblématique immense. Et il a su faire connaître sa cause en Occident.

«Quelle vie remarquable! s'exclame-t-il en concluant. Il m'avait fait beaucoup rire quand je suis allé le chercher à l'aéroport de Toronto et qu'il a réclamé un hot dog. Il m'a alors dit que là était le secret de sa longévité!»

Une belle carrière au grand écran

On disait souvent d'Aznavour qu'il abordait chacune de ses chansons sur scène comme un acteur. Il est vrai que l'artiste a aussi pu faire valoir rapidement cette facette de son talent au cinéma - dès 1936! - grâce à un petit rôle dans La guerre des gosses. Il faudra cependant attendre la toute fin des années 50 avant que le comédien décroche des rôles plus importants. Il se fait alors remarquer dans La tête contre les murs de Georges Franju. Jean-Pierre Mocky fait ensuite appel à lui pour sa première réalisation, Les dragueurs. La même année, il obtient un petit rôle dans Le testament d'Orphée de Jean Cocteau. Un an plus tard, François Truffaut confie à Charles Aznavour le rôle principal de Tirez sur le pianiste, film qui lui vaut enfin la consécration à titre de comédien. Au milieu des années 60, Aznavour joue chez Julien Duvivier (Le diable et les dix commandements) et Pierre Granier-Deferre (Paris au mois d'août et La métamorphose des cloportes).

La décennie suivante le voit s'aventurer en Italie chez Sergio Gobbi (Le temps des loups, Un beau monstre), aux États-Unis (The Adventurers), en Angleterre (Dix petits nègres), et même en Allemagne chez Volker Schlöndorff pour un rôle secondaire dans Le tambour, Palme d'or ex aequo avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en 1979.