Judi Dench parle de son «bon ami» Kevin Spacey

L'acteur, tombé en disgrâce après des allégations d'inconduites sexuelles, aurait été d'un grand soutien pour Dench après la mort de son mari.

Tout en saluant le mouvement #metoo, elle a cependant remis en question le fait qu'on a littéralement effacé Spacey du film All the Money in the World alors qu'il était terminé, pour tourner de nouvelles scènes avec Christopher Plummer.

«Allons-nous faire cela tout au long de l'histoire? Allons-nous revenir dans le passé et faire que toute personne qui a mal agi, violé la loi ou commis une offense soit coupée comme ça? Allons-nous les effacer de notre histoire? Je ne sais pas...» - Chantal Guy