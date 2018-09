Dix artistes qui inspirent Chloé Robichaud

Paul Thomas Anderson

Chacun de ses films est un cours de mise en scène. À mes yeux, il est le réalisateur qui sait le mieux utiliser les mouvements de caméra. Certains de ses mouvements sur rails sont d'ailleurs magistraux. Son cinéma est toujours ambitieux et réfléchi. Il utilise fréquemment la pellicule comme médium de tournage et il cadre avec une finesse remarquable. Cet amour du format, mais aussi cette nostalgie, résonne dans mon travail.

Greta Gerwig

Vraie, spontanée, lumineuse, elle use de l'humour avec un charme certain. Elle pose son regard sans prétention sur une génération complexe et décomplexée et elle lui donne un souffle nouveau. Autant comme actrice que comme scénariste ou réalisatrice, elle touche à ce que la vie a de plus simple et de sincère. Et du même coup, elle nous rapproche de nous-mêmes. Frances Ha est, selon moi, déjà un incontournable du cinéma.

Krzysztof Kieslowski

J'aime le silence chez Kieslowski. Il nous entraîne dans une écoute sensible de l'autre. Je pense surtout à Rouge, de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Il y avait dans la démarche de Kieslowski une volonté de mettre les gens en relation et d'observer la force de ces rapports humains. Il posait la caméra là où on ne l'attendait pas nécessairement, comme pour donner une signification à certains détails souvent oubliés.