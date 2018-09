Le mouvement #metoo divise, croit Sean Penn

Sean Penn croit que le mouvement #metoo (#moiaussi) vise à «diviser les hommes et les femmes».

Associated Press Los Angeles

L'acteur a participé, lundi, à une entrevue à l'émission Today de NBC en compagnie de sa covedette Natascha McElhone, avec qui il tient un rôle dans la série The First, diffusée sur Hulu. Natascha McElhone a estimé que son personnage dans la série était influencé par le mouvement #metoo.

Sean Penn n'était toutefois pas d'accord. L'acteur a déclaré qu'il était «très méfiant vis-à-vis d'un mouvement qui se présente avec rage et sans nuance».

Sean Penn trouve que le mouvement «est trop noir et blanc» et estime qu'il serait préférable «de simplement ralentir».

The First tourne autour d'une mission vers Mars. La présidente des États-Unis et trois des cinq astronautes de l'histoire sont des femmes.