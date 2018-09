L'année zéro du Cinéma du Musée

Les cinéphiles et amateurs d'art connaissent déjà l'auditorium Maxwell-Cummings du Musée des beaux-arts (MBAM) pour avoir ponctuellement assisté à des projections de films, organisées dans le cadre de différents festivals. L'endroit a fait l'objet de très importantes rénovations afin d'être transformé en vraie salle de cinéma. À compter du 25 septembre, le Cinéma du Musée sera ouvert aux cinéphiles tous les jours au gré d'une programmation régulière, laquelle sera établie par l'équipe du Cinéma Beaubien.

« Les beaux-arts accueillent le septième art, lance la directrice du MBAM, Nathalie Bondil, en faisant visiter le chantier. L'idée était de mieux utiliser cet espace, très bien situé au centre-ville. Je crois que la demande est là, et notre modèle est quand même distinct. La salle de cinéma du MoMA à New York est très différente parce que la sélection est liée aux expositions, plutôt que de s'inscrire dans la programmation régulière des cinémas de la ville. J'ai souhaité m'associer avec des experts et faire de cette équipe un partenaire en résidence. On souhaite attirer aussi un public autre que celui déjà acquis au Musée. »

NEUVIÈME SALLE DU RÉSEAU

Pour Mario Fortin, à la tête de l'équipe du Cinéma Beaubien, le Cinéma du Musée constituera la neuvième salle d'un réseau qui, outre les cinq salles du Cinéma Beaubien, compte aussi les trois salles du Cinéma du Parc. On s'y fera un devoir de rendre les films accessibles aux deux principales communautés linguistiques de la ville en présentant des versions sous-titrées, peu importe leur provenance. L'engagement est de taille, car, mis à part le Cinéma du Parc, qui présente parfois - pas toujours - des versions sous-titrées dans la langue de Molière, aucun complexe de cinéma situé à l'ouest du boulevard Saint-Laurent ne présente de films accessibles au public francophone.

« Nous souhaitons des conditions optimales, indique Mario Fortin. Le nouvel écran est deux fois plus grand, et nous avons installé un projecteur laser - le Smart Laser, fourni par Barco - qui sera l'un des premiers en fonction à Montréal. Aussi, cette salle contient 294 places. Une salle de cette dimension - qui est même plus grande que la plus grande des salles du Beaubien - n'existait pas encore à Montréal et elle répond à un besoin. »