Sally Field dit avoir été agressée

Émilie Côté

La Presse La Presse Suivre @emicote

L'actrice Sally Field, connue pour ses rôles dans La soeur volante et Mrs. Doubtfire, a confié avoir été agressée par son beau-père durant son enfance, dans une entrevue au New York Times publiée en marge de la sortie de sa biographie In Pieces, la semaine prochaine.