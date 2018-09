Maggie Gyllenhaal adaptera un roman d'Elena Ferrante

Nathalie Collard

La saga de L'amie prodigieuse de l'Italienne Elena Ferrante n'a pas fini d'inspirer les réalisateurs. Cette fois, c'est l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal qui souhaite mettre en images L'enfant perdue, le dernier tome de la tétralogie napolitaine qui compte plus de 2000 pages, et qui s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires.