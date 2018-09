Début du tournage de Downton Abbey, version cinéma

Associated Press NEW YORK

Le film réunira la famille Crawley au grand écran. Le créateur de la série, Julian Fellowes, a écrit le scénario et agira à titre de producteur.

Les acteurs principaux devraient tous être de retour, mais les détails du scénario demeurent secrets.

Pendant six saisons, Downton Abbey a été diffusée dans au moins 150 pays et a établi un record pour une émission de télévision non américaine avec 69 nominations aux prix Emmy.