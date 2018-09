Bandes-annonces: en attendant le film

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

The House With a Clock on Its Wall (V.F.: La pendule d'Halloween). Drame fantastique d'Eli Roth. Avec Jack Black, Owen Vaccaro, Cate Blanchett. En salle le 21 septembre.

«Enfin un film sur l'enfance de Steven Seagal, mythique acteur du film Cuirassé en péril! Dès les premières images, nous sommes plongés dans les années 50, ce qui n'est pas sans rappeler que Seagal a vu le jour en 1952, mais l'allusion à ce dernier reste subtile. Quand l'oncle parle du kimono, l'immersion dans l'univers seagalien est totale, puisque c'est une allusion directe à la passion de Steven pour le karaté. Il est alors interpellé par une femme avec des lentilles aussi étranges que nombreuses, c'est évidemment une métaphore des lentilles d'Hollywood qui s'intéresseront toujours plus à Steven. À l'arrière-plan, un navire bouge et une créature marine fait sentir sa menace... C'est un clin d'oeil et un prélude évident à Cuirassé en péril, le Citizen Kane de Seagal.

«L'élément déclencheur de l'aventure de la vie de Steven survient quand il tente de lire le livre! On remarque qu'il lit le livre comme il lit ses scénarios... c'est-à-dire tout croche. Ce qui nous démontre enfin le mystère de l'école Seagal. Viennent ensuite: le maniement du feu, métaphore des fusils, la matérialisation des étoiles, métaphore de sa place dans le star-système, un félin en cage, métaphore de la force brute contrôlée. La séquence qui marquera assurément l'histoire du cinéma est celle du ballon de basketball qui assomme deux enfants avant d'entrer dans le panier. Quelle merveille! C'est toute la subtilité et l'humour caractéristiques du jeu de Seagal, en plus de l'efficacité des arts martiaux, qui sont célébrés dans cette séquence!

«Tous les clins d'oeil aux futures oeuvres de Steven apparaissent: le plancher menaçant, c'est On Deadly Ground (Terre interdite, 1994), le nuage noir, c'est la menace bactériologique de The Patriot (Le patriote, 1998), la pluie est bien présente comme dans Executive Decision (Décision au sommet,1996).

«Et puis, alors que nous croyions à un biopic classique, rebondissement! Ce n'est pas seulement un film sur la vie de Seagal, mais une sorte de fable sur sa carrière, puisque deux thèmes capitaux à la filmographie de Seagal sont exploités. Premièrement, les explosions! Elles sont ici provoquées par un méchant comme dans Ticker (Déclic, 2001), Out for a Kill (2003), Into the Sun (Piège au soleil levant, 2005), Black Dawn (Dernier recours, 2005) et bien sûr Sniper: Special Ops (2015). Deuxièmement, les horloges dans les murs de la maison. C'est donc comme si le temps qui passait était intrinsèque à l'existence. C'est comme Steven.»