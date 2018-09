Où est Woody Allen?

Quel est maintenant le sort d'A Rainy Day in New York, le film que Woody Allen a tourné l'an dernier ?

Absent des écrans radars québécois, le 48e long métrage du réalisateur de Manhattan serait diffusé en ligne sur Amazon d'ici à la fin de l'année, mais on ne sait pas si, comme à l'accoutumée, Amazon a conclu des ententes pour une distribution en salle.

Le site Page Six rappelait en outre cette semaine que le studio songerait à résilier un contrat prévoyant la production de trois autres longs métrages, à la suite des allégations d'agression sexuelle qui ont resurgi de plus belle dans la foulée du mouvement #metoo. Dylan Farrow, fille adoptive du cinéaste, a accusé ce dernier de l'avoir agressée il y a 26 ans, mais la culpabilité de Woody Allen n'a jamais pu être prouvée, même si un juge a qualifié son comportement de « grossièrement inapproprié ».

Pour la première fois depuis toujours, Woody Allen n'a aucun projet de film en chantier pour l'instant. Rappelons que les vedettes d'A Rainy Day in New York, Timothée Chalamet, Rebecca Hall et Griffin Newman, ont annoncé qu'elles verseraient leurs cachets à des organismes venant en aide aux victimes d'agressions sexuelles.