Le film perdu d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, devrait sortir le 2 novembre.

Il sortira en salles et sur Netflix. Le film a été monté et achevé plus de 40 ans après la prise de vue.

The Other Side of the Wind a été filmé entre 1970 et 1977. Le film met en vedette John Huston, Peter Bogdanovich et Oja Kodar.