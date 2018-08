Une explosion prévue... dans quelques mois!

À Hollywood, on lance souvent des bandes-annonces des mois à l'avance afin de mieux faire patienter les amateurs de superproductions, particulièrement les films de superhéros. Ce genre de stratégie n'a pratiquement jamais été adopté au Québec.

Cette semaine, Les Films Séville ont pourtant diffusé la bande-annonce d'Avant qu'on explose, un premier long métrage qui prendra l'affiche le... 1er mars 2019!

Chez le distributeur, on explique que le film étant prêt, il était possible de réaliser une bande-annonce dès maintenant et de la faire connaître auprès du premier public visé, soit celui des 16-34 ans.

Réalisé par Rémi St-Michel, dont l'un des courts métrages, Petit frère, a été présenté à la Semaine de la critique du Festival de Cannes en 2014, Avant qu'on explose est une comédie scénarisée par Eric K. Boulianne (Prank, De père en flic 2).

Le récit, qui s'inscrit dans le genre que les Américains appellent le coming of age movie, est construit autour des efforts que met un jeune homme anxieux (Étienne Galloy), qui compte prendre les grands moyens pour perdre sa virginité avant que des bombes nucléaires ne pulvérisent la planète.

Will Murphy, Madani Tall, Julianne Côté, Monia Chokri, Brigitte Poupart et Antoine Olivier Pilon font partie de la distribution de cette comédie qui semble aussi distiller l'esprit de Prank. Ce qui n'est pas pour nous déplaire...