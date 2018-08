Le phénomène Crazy Rich Asians

Le whitewashing

Longtemps, Hollywood a filmé plus blanc que blanc. Or, depuis quelque temps, les communautés minoritaires au Canada et aux États-Unis n'acceptent plus les conventions (ou les pirouettes dans les scénarios) permettant à des acteurs blancs, souvent des vedettes, d'interpréter des personnages d'origines différentes. À leurs yeux, cela ne passe tout simplement plus en 2018. Pour se faire une idée de l'évolution des mentalités à Hollywood, il faut (re)voir des longs métrages réalisés il y a 30, 40 ou 50 ans, tels que Soul Man, La petite maison de thé avec Marlon Brando, Guru Maurice avec Mike Myers ou encore Breakfast at Tiffany's. Dans ce dernier film, réalisé par Blake Edwards en 1961, le voisin d'Audrey Hepburn est un photographe japonais joué de manière très caricaturale par Mickey Rooney. Aujourd'hui, son interprétation dans ce classique du 7e art fait partie du top 10 «des personnages racialement offensants» dans l'histoire du cinéma américain, selon le site WatchMojo.

La réception

Sorti il y a à peine cinq jours, Crazy Rich Asians jouit déjà d'une réception plus que positive. Il fait l'objet autant de longs reportages sur le phénomène que de critiques enthousiastes sur le film et ses interprètes. Le New York Times parle d'un «plaisir festif» et «d'un party avec une liste d'invités de première classe». Le Hollywood Reporter écrit que c'est «une comédie romantique authentique et enlevante». Le magazine Time dit que le long métrage n'est pas seulement une «révolution pour la représentation de la diversité à Hollywood, c'est aussi un pur et simple plaisir». Reste à voir la réception en Asie. Le film prendra l'affiche la semaine prochaine à Singapour. Déjà des militants autochtones de ce pays trouvent que la comédie dépeint uniquement la réalité de la majorité «dominante» chinoise, aux dépens des Malaisiens, des Indiens et autres minorités ethniques. Pas facile de faire l'unanimité avec l'art, à notre époque...