Tootsie s'en va à Broadway

Santino Fontana (Crazy Ex-Girlfriend) aura la tâche de reprendre le rôle qu'a créé Dustin Hoffman au grand écran, grâce auquel il avait d'ailleurs été cité aux Oscars. Robert Horn a écrit l'adaptation de ce spectacle mis en scène par Scott Ellis, et dont les paroles et musiques sont signées David Yazbek (The Band's Visit).

Tootsie relate les mésaventures d'un acteur au chômage qui se met à décrocher des rôles quand il décide de se faire passer pour une femme.

Source : Entertainment Weekly