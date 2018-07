En tournage: Netflix s'active en ville

Chaque année, de mai à septembre, Montréal et plusieurs régions de la province accueillent les tournages de nombreux longs métrages québécois et étrangers. Cette semaine, on s'attarde à la comédie policière Murder Mystery, avec Jennifer Aniston et Adam Sandler.

Au bras de Jennifer Aniston, la ville de Montréal s'est transformée en belle européenne cet été. De la mi-juin jusqu'à tout récemment, le plateau de tournage du long métrage Murder Mystery, projet du diffuseur en flux continu Netflix, était installé dans la métropole.

Cette comédie policière raconte les aventures d'un couple en vacances en Europe qui doit s'enfuir, parce qu'il était soupçonné du meurtre d'un milliardaire survenu sur un yacht.

Outre la grande vedette américaine, la distribution comprend Adam Sandler, Luke Evans, Gemma Arterton, Terence Stamp et le Français Dany Boon.

Dans une entrevue accordée à RTL, Boon a indiqué qu'il jouait un policier à la poursuite des fugitifs. « C'est un inspecteur d'Interpol qui enquête sur plusieurs meurtres. Le personnage est très marrant et, pour une fois, ce n'est pas un personnage de Français méchant », a-t-il déclaré.

Gemma Arterton incarnera une actrice possédant un intrigant secret, selon ce qu'on a pu lire sur son site internet.

Aux dernières nouvelles, le plateau de tournage s'était déplacé sur la Riviera italienne. Plus tôt cette semaine, le journal britannique Daily Mail a publié des photos et une vidéo d'Aniston, Sandler et Luke Evans s'amusant sous un soleil de plomb à Portofino.

PEU D'ÉCHOS

Aniston et Sandler sont réunis pour la deuxième fois dans un long métrage, après la comédie Just Go With It, sortie en 2011. Ce film avait connu au box-office mondial un énorme succès de 215 millions de dollars, pour un budget de production de 80 millions.

Très peu d'échos nous sont parvenus du plateau de tournage. Par contre, les deux acteurs ont été vus en ville et photographiés à quelques reprises.

Mme Aniston, par exemple, a été aperçue, et photographiée, faisant un peu de tourisme dans le Vieux-Montréal. Elle s'est arrêtée deux fois le midi au restaurant Mandy's de la rue Saint-Nicolas, dans le Vieux-Montréal, nous a indiqué Mandy Wolfe, copropriétaire du restaurant avec sa soeur Rebecca.

« Nous l'avons reçue sur une banquette un peu plus privée et fait un service spécial afin qu'elle ne soit pas dérangée. Elle a été super fine et polie », indique Mandy Wolfe.

L'entraîneuse personnelle Val Desjardins a aussi mis en ligne une photo d'elle et de la star de la série Friends. Mme Desjardins s'est dite honorée d'avoir entraîné Mme Aniston durant un mois.

À la fin du mois de juin, Adam Sandler s'est quant à lui invité, un grand sourire aux lèvres, dans une photo de mariage d'Alexandra Steinberg et de Kevin Goldstein dans un hôtel de Montréal. Selon ce qu'a raconté la photographe Sana Belgot au quotidien Montreal Gazette, c'est la mariée qui, apercevant Sandler au loin, l'a salué de la main. Ce dernier est venu féliciter les nouveaux mariés et s'est laissé prendre en photo avec eux.